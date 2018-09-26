Несмотря на негативное отношение граждан, ГД во 2-м чтении собирается одобрить закон о повышении пенсионного возраста
Несмотря на негативное отношение большинства граждан, Госдума сегодня в основном, втором чтении собирается одобрить закон о повышении пенсионного возраста.
Три фракции — КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия, поддержав сегодня все президентские поправки к пенсионной реформе, дали понять: её саму в целом не одобряют. Так депутат от КПРФ Тамара Плетнёва предложила снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 58 лет, а мужчин до 63х. Поправку Госдума не поддержала. До этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов предупредил: пенсионная реформа в нынешнем виде приведёт к серьёзным демографическим последствиям.
Справедливая Россия тоже недовольна и подготовила к законопроекту несколько поправок, сообщил лидер эсеров Сергей Миронов.
Позицию эсеров разделяет и ЛДПР. Депутат Сергей Иванов предложил отложить пенсионную реформу на 20 лет. С тем, чтобы люди, которые тогда будут уходить на пенсию знали, что их ждёт и могли сами накопить средства. Предложение не прошло. Принятых поправок достаточно, чтобы защитить пенсионеров и людей предпенсионного возраста, считает вице-спикер Госдумы и руководитель фракции Единая Россия Сергей Неверов.
Министр труда Максим Топилин заявил в нижней палате, что не видит альтернативы повышению пенсионного возраста. Чиновник также заверил депутатов что индексация пенсий в следующем году будет обеспечена. В парламенте сегодня не обошлось без акций протеста. Несколько коммунистов пришли в майках с символикой против пенсионной реформы – на груди были перечёркнуты цифры 65 и 63. Впрочем, им это не помешало одобрить президентские поправки.
Главный пункт документа, к которому приковано всеобщее внимание, это возраст выхода на пенсию. Теперь его собираются повысить до 60 лет для женщин, а не до 63, как предлагалось ранее. Для мужчин, как и планировалось, установить на уровне 65 лет.
Между тем, предусмотрен досрочный выход на пенсию для многодетных матерей. От трех до пяти лет, в зависимости от количества детей.
На полгода раньше смогут оформить пенсию все, кто по нынешним правилам должен был это сделать в ближайшие два года.
Стаж, дающий право на досрочный уход на заслуженный отдых составит 37 лет для женщин и 42 года для мужчин.
Кроме того, вводятся меры защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице.
Накануне Госдума одобрила в третьем чтении еще одно предложение Путина – ввести уголовную ответственность для работодателей за необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста.
Против повышения пенсионного возраста выступают 75% россиян. Это показал последний опрос общественного мнения, рассказала «Эху Москвы» управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова. За повышение пенсионного возраста выступают только 11 процентов россиян.
Комментарии1
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gena_prosto_gena 26 сентября 2018 | 14:05
Недаром, над вратами Рая, по-латыни написано изречение из Библии : " Работа делает свободным."
Так что, благодаря нашему Президенту, будущие пенсионеры могут уже при жизни ощутить себя, как в Раю...