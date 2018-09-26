Подавляющее большинство россиян, 94%, провели в этом году летний отпуск на родине
За границу поехали только 6%, — сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, из тех, кто предпочел зарубежный отдых, довольны остались 77%. Среди отдохнувших в России – 85%. Отдых обошелся россиянам на 8 тысяч рублей дороже, чем в прошлом году. В среднем они тратили по 44 тысячи рублей.
Комментарии17
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yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 13:36
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bosen48 26 сентября 2018 | 13:37
Летят перелетные птицы
В осенней дали голубой,
Летят они в жаркие страны,
А я остаюся с тобой.
А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна
Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна.
Летят перелетные птицы
Ушедшее лето искать.
Летят они в жаркие страны,
А я не хочу улетать,
А я остаюся с тобою,
Родная моя сторона
Не нужно мне солнце чужое,
Чужая земля не нужна.
midnightblues 26 сентября 2018 | 13:39
ВРЕШЬ СУКО
полно тут на побережье русских
vezdehod 26 сентября 2018 | 13:55
midnightblues:
Эти козлы сами себя успокаивают - пусть так считают.
danko1 26 сентября 2018 | 14:06
vezdehod: Подавляющее число россиян в отпуск занимались сбором бесплатного валежника, пока за него оплату пока не вернули.
krypton84 26 сентября 2018 | 13:39
Спасибо слабому рублю, не дает развалить духовность российскую, а то насмотрятся на жизнь заморскую.
us101 26 сентября 2018 | 13:41
"...За границу поехали только 6%, ..." - вспомним вех поименно! ;)
gadbatat 26 сентября 2018 | 13:41
просто денег нетЪ.
midnightblues 26 сентября 2018 | 13:44
Именем моих предков из великого рода Дуло и Великого Тенгри
повелеваю отрезать врунам языки,носы и уши
Подданные великой Скифии ездят согласно договору с Кесарем повсеместно на территоии Империи
Впредь вркнов племени меря ловить-и ломать хребет.
Аспарух
tomar42 26 сентября 2018 | 13:47
В России сегодня безопаснее отдыхать. И вполне комфортно.
danko1 26 сентября 2018 | 13:53
tomar42: И более чем на 25 % подорожал отдых в России, что характеризует такой же уровень реальной инфляции.
midnightblues 26 сентября 2018 | 13:47
Ловить рабов меря
Повелеваю бродникам не выпускать рабов за территорию ханства
grazschdanin 26 сентября 2018 | 13:52
Написано так, как будто отдыхать в России - что то преступное.
Честно говоря из-за нестабильности Турция и Египет выпадают, а Европа с арабами уже не торт.
alexeycapitan 26 сентября 2018 | 13:56
Этим летом отдохнул на Родине. В Крыму. Как и большинство россиян.
cromwel 26 сентября 2018 | 14:01
Видно 96% выбрали духовные скрепы. Так как долларовые скрепы обмелели. Скоро как в совке только элита будет выезжать. Вот результаты правления солнцеподобного.
noxepy_88 26 сентября 2018 | 14:01
Был в Греции, в Италии. Русские на каждом шагу.
perestarok 26 сентября 2018 | 14:05
"Подавляющее большинство россиян, 94%, провели в этом году летний отпуск на родине
За границу поехали только 6%..."
Какие у нас в стране патриоты 94%.