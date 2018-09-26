Люди, пострадавшие в аварии с рейсовым автобусом в Московской области, получили травмы средней тяжести

Об этом ТАСС сообщили в администрации Домодедова. Всего в автобусе находились 12 человек. В больницы были отправлены 8. столкнулись три машины. Помимо автобуса, который следовал из Подольска, это фургон и машина BMW. Что явилось причиной аварии, пока не сообщается.