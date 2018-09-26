Инициаторов акции в Ингушетии против передачи части территории Чечне предупредили о недопустимости нарушения закона

Правоохранительные органы Ингушетии предупредили инициаторов массовой протестной акции против передачи части территории Чечне о недопустимости нарушения закона. По некоторым данным, несанкционированный митинг может состояться сегодня в Сунженском районе. Как сообщил Интерфаксу информированный источник, местные жители недовольны новым соглашением об установке границ, которое сегодня должно быть подписано в Магасе. Предположительно Чечне может быть передано несколько тысяч гектаров лесной территории.