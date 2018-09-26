Инициаторов акции в Ингушетии против передачи части территории Чечне предупредили о недопустимости нарушения закона
Правоохранительные органы Ингушетии предупредили инициаторов массовой протестной акции против передачи части территории Чечне о недопустимости нарушения закона. По некоторым данным, несанкционированный митинг может состояться сегодня в Сунженском районе. Как сообщил Интерфаксу информированный источник, местные жители недовольны новым соглашением об установке границ, которое сегодня должно быть подписано в Магасе. Предположительно Чечне может быть передано несколько тысяч гектаров лесной территории.
Комментарии7
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rash 26 сентября 2018 | 13:43
А закон - это желание отдавать землю кому сам захочет?
danko1 26 сентября 2018 | 13:59
rash: А если закон нарушает Конституцию и здравый смысл, то как можно его соблюдать?
Ждать пока Рамзан земли захватит, а потом уже у него просить разрешения митинговать?
us101 26 сентября 2018 | 13:43
А вот если мы с ребятами обсуждаем как сообразить на троих, это по законам кремлёвского паханата тоже митинг?
maya11 26 сентября 2018 | 13:48
А кто закон принял?
cromwel 26 сентября 2018 | 13:57
Передавать земли законно а возмущаться нет.
Похоже это специально акция для отвлечения внимания людей от истинных проблем в стране. Маленькая война.
vitaliys 26 сентября 2018 | 14:05
Очень вовремя ! Власть как обезьяна с гранатой. Рванет или нет ? Из-за нескольких гектаров земли может так полыхнуть.....