Министерство культуры сокращает аудиторию иностранного кино с помощью возрастных рейтингов
Как пишет газета «Ведомости», таким образом министерство рассчитывает поддержать российские фильмы.
В последние три года российским детям доступно все меньше иностранных фильмов в кинотеатрах. Причина заключается в том, что с 2015 года чиновники стали гораздо жестче подходить к рейтингам. Значительная часть лент маркируются как доступные для зрителей старше 16 или 18 лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитическую компанию «Невафильм Reserch».
К примеру, в 2014 году рейтинг 18+ получил каждый седьмой иностранный фильм, а спустя три года – уже каждый третий. Для детей до 12 лет и вовсе недоступна большая часть зарубежных картин. При этом доля российских фильмов со взрослым рейтингом за последнее время мало изменилась.
Пример такого избирательного подхода – диснеевский ремейк «Красавицы и чудовища», которому был присвоен рейтинг 16+. С другой стороны, российская лента «Собибор» об одноименном концлагере, содержащая сцены насилия, получила пометку 12+.
Ранее Минкульт также уличали в переносе премьер голливудских блокбастеров для того, чтобы российские фильмы не сталкивались с конкуренцией в прокате.
Комментарии6
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ulagai 26 сентября 2018 | 13:36
Вы министра культурки видели?А книжки евоные читали?Какие могут быть вопросы?
dekadik 26 сентября 2018 | 13:39
Ничего по интернету посмотрят то что нужно...
eternity88 26 сентября 2018 | 13:45
И чо мучаются? Давно пора уже российское порно 6+ сделать и отечественный кинематограф переплюнет все ихние голливуды с болливудами
cromwel 26 сентября 2018 | 13:54
Ну да, все правильно. Скоро наш интернет запустим, доллар отменим, смотреть будем фильмы о Путине, лечиться ягодами, рот закрыть, песни петь о Родине и на митинги только строем по разнарядке.
alena01 26 сентября 2018 | 14:05
Подлые русофобы нарочно снимают интересные фильмы, чтобы на российские никто не ходил...
Дошло уже до того, что некоторые россияне, из "пятой колонны" конечно, считают Мединского дураком...