Министерство культуры сокращает аудиторию иностранного кино с помощью возрастных рейтингов

Как пишет газета «Ведомости», таким образом министерство рассчитывает поддержать российские фильмы.

В последние три года российским детям доступно все меньше иностранных фильмов в кинотеатрах. Причина заключается в том, что с 2015 года чиновники стали гораздо жестче подходить к рейтингам. Значительная часть лент маркируются как доступные для зрителей старше 16 или 18 лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитическую компанию «Невафильм Reserch».

К примеру, в 2014 году рейтинг 18+ получил каждый седьмой иностранный фильм, а спустя три года – уже каждый третий. Для детей до 12 лет и вовсе недоступна большая часть зарубежных картин. При этом доля российских фильмов со взрослым рейтингом за последнее время мало изменилась.

Пример такого избирательного подхода – диснеевский ремейк «Красавицы и чудовища», которому был присвоен рейтинг 16+. С другой стороны, российская лента «Собибор» об одноименном концлагере, содержащая сцены насилия, получила пометку 12+.

Ранее Минкульт также уличали в переносе премьер голливудских блокбастеров для того, чтобы российские фильмы не сталкивались с конкуренцией в прокате.