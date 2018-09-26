Депутаты Госдумы одобрили повышение пенсионного возраста для женщин до 60-ти лет

Соответствующую поправку президента парламентарии поддержали единогласно. Изначально предполагалось, что женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины в 65.

В конце августа президент предложил смягчить реформу. Предполагается также, что будут смягчены льготы для людей предпенсионного возраста. Накануне парламентарии ввели уголовную ответственность за их увольнение.