Депутаты Госдумы одобрили повышение пенсионного возраста для женщин до 60-ти лет
Соответствующую поправку президента парламентарии поддержали единогласно. Изначально предполагалось, что женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины в 65.
В конце августа президент предложил смягчить реформу. Предполагается также, что будут смягчены льготы для людей предпенсионного возраста. Накануне парламентарии ввели уголовную ответственность за их увольнение.
Комментарии24
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johnbmw Евгений Большаков 26 сентября 2018 | 13:35
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bugatti 26 сентября 2018 | 13:50
johnbmw: Что и следовало доказать..КПОФ И ЛДПР орали больше всех, что они против повышения пенсионного возраста и проголосовали единогласно)) Холуй при власти и только))
vezdehod 26 сентября 2018 | 13:52
bugatti:
Что и следовало доказать..КПОФ И ЛДПР орали больше всех, что они против повышения пенсионного возраста и проголосовали единогласно)) Холуй при власти и только)
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А тут и доказывать нечего - политические проститутки только так и поступают.
alcatraz 26 сентября 2018 | 14:01
Этим депутанам не привыкать одобрять законы подлецов. Все логично. Ручная дума, ручная оппозицыя.
Воры жулики, предатели народа.
tchizik 26 сентября 2018 | 13:51
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johnbmw Евгений Большаков 26 сентября 2018 | 13:34
Депутаты Госдумы одобрили повышение пенсионного возраста для женщин до 60-ти лет / - какие же они у нас ДОБРЫЕ!!!!
danko1 26 сентября 2018 | 13:43
johnbmw: Какие они послушные, эти антинародные депутаты.
Любую инициативу преступную Кремля утвердят холуи без совести.
prutkov100 26 сентября 2018 | 13:48
...Депутаты Госдумы одобрили ..... Свои большие тюремные сроки , которые в будущем они несомненно получат за свою бурную "деятельность" .
bugatti 26 сентября 2018 | 13:54
danko1: так самое смешное что якобы оппозиция КПРФ И ЛДПР проголосовали единогласно за пенсионную реформу....вот он проституция в действии))
kottigr1 26 сентября 2018 | 13:46
johnbmw: "Жили мы бедно, а потом нас обокрали.."
luger_max_otto 26 сентября 2018 | 13:53
Да, и заметьте: с первого взгляда, если без оптики, иного депутата можно и за человека принять.
klukvik 26 сентября 2018 | 13:35
чтоб им всем до смерти жить на зарплату учителя!
gvzdk 26 сентября 2018 | 13:37
Как "единогласно" - а о чем тогда коммунисты регулярно протестуют?
piterrr 26 сентября 2018 | 13:39
Ну и что?..Воры одобрили социальный грабёж..
abuvgrobu 26 сентября 2018 | 13:45
И все-таки, согласитесь, что новая гениальная пенсионная реформа будет неполной без законодательного разрешения на эвтаназию!
Как-то медвепутинцы недоработали....
cromwel 26 сентября 2018 | 13:50
Ну слава богу, одобрили... А то уж я волновался, вдруг кто рот против откроет и назовет тирана по имени
vbsvob 26 сентября 2018 | 13:50
Какой позор! Трудящимся России добавили пять лет до выхода на пенсию и отняли сумму пенсионных выплат за эти пять лет. При пенсии 10 т.р. это 600 тысяч рублей. Никогда в СССР и России пенсионный возраст не увеличивали - и вот, пожалуйста. Какая "забота" о народе!
neon999 26 сентября 2018 | 13:51
Долой упырей из Госдуры ! Там вменяемых осталось 0 человек.
yralez 26 сентября 2018 | 13:52
С....ки
motooppic 26 сентября 2018 | 13:56
ну и правильно. Давно пора было поднимать возраст!
sam2018 26 сентября 2018 | 13:59
А где навальнята ?
Как посадили их фидера, так и все на этом закончилось.
Закон утвердят, президент подпишет, за что боролись ?
podwodnik 26 сентября 2018 | 14:02
С 8-м марта Вас милые женщины! Ещё нет? Ну тогда пока в Думу - за волосы потаскают и до 60-ти запрягут. Зато как после такого будет приятен Друг всех женщин с поздравлениями к 8-му марта!
hagana 26 сентября 2018 | 14:05
Попробовали бы они не одобрить?! - Сразу бы вылетели с теплого места как Поклонская !