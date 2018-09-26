Восемь человек пострадали сегодня в ДТП в Подмосковье
Это произошло на трассе М2 у поворота на город Видное. В аварию попал рейсовый автобус, — сообщает агентство ТАСС. По данным РИА, в ДТП участвовали еще несколько автомобилей. О состоянии пострадавших пока информации нет. Движение в районе аварии серьезно затруднено.
Комментарии1
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yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 13:19
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