Следствие просит отпустить из СИЗО сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Содержание под стражей предлагается заменить на запрет определенных действий сроком до 28 декабря. Эта мера пресечения аналогична домашнему аресту, но является более мягкой. Она избирается по судебному решению и заключается в ряде ограничений, например, нельзя покидать в определенное время свое жилье, находиться в некоторых местах, посещать какие-то мероприятия, с кем-то общаться и так далее. Ранее Мосгорсуд признал законным арест трех девушек.

Сестры Хачатурян (а им 17, 18 и 19 лет) обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца. Его тело с множественными колото-резаными ранениями обнаружили 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. На допросе девушки признали вину. Защита настаивает, что убийство было совершено в ответ на систематическое морально-физическое насилие, в том числе сексуального характера. Старших сестер эксперты признали вменяемыми, младшую — невменяемой в момент совершения убийства, ее перевели в психиатрическое отделение «Бутырки».

Как ожидается, Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия уже завтра.