Следствие просит отпустить из СИЗО сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца
Содержание под стражей предлагается заменить на запрет определенных действий сроком до 28 декабря. Эта мера пресечения аналогична домашнему аресту, но является более мягкой. Она избирается по судебному решению и заключается в ряде ограничений, например, нельзя покидать в определенное время свое жилье, находиться в некоторых местах, посещать какие-то мероприятия, с кем-то общаться и так далее. Ранее Мосгорсуд признал законным арест трех девушек.
Сестры Хачатурян (а им 17, 18 и 19 лет) обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца. Его тело с множественными колото-резаными ранениями обнаружили 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. На допросе девушки признали вину. Защита настаивает, что убийство было совершено в ответ на систематическое морально-физическое насилие, в том числе сексуального характера. Старших сестер эксперты признали вменяемыми, младшую — невменяемой в момент совершения убийства, ее перевели в психиатрическое отделение «Бутырки».
Как ожидается, Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия уже завтра.
Комментарии4
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pro_hanov 26 сентября 2018 | 13:08
Отпустите сестёр! Подумаешь, папашу зарезали. Они же не экстремистски какие-нибудь, против власти не протестуют. Какою они опасность для общества представляют? Ну зарежут кого-нибудь парня, которые косо на них посмотрит. Подумаешь, делов-то.
d_moll 26 сентября 2018 | 13:29
pro_hanov: косо посмотрит? Это папашка на них косо смотрел? Если полиция и суд не могут наказать насильника и садиста, происходит самосуд. Только и всего.
yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 13:19
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jetsam 26 сентября 2018 | 13:28
надо же...
за ошибку в бухгалтерсков отчете (или даже без ошибки) - сиди в СИЗО.
а. если прирезал группой - #аналогична домашнему аресту, но является более мягкой. #
во как - но является более мягкой.....
за, якобы, сколотую наноэмаль мента дадут гораздо больше...