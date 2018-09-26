Главе Хакассии Виктору Зимину, возможно, придется профинансировать выборы руководителя республики за свой счет

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, это может произойти, если «единоросс» не обоснует свой отказ от участия во втором туре.

Причина снятия с выборов должна быть уважительной, сказала Памфилова на заседании ЦИК. По ее словам, необоснованные решения не должны приниматься за счет государства, поскольку на кампанию тратятся бюджетные средства. Памфилова призвала разобраться с этим вопросом главу хакасского избиркома Александра Чуманина. Она отметила, что в случае, если причина снятия с выборов неуважительная, голосование должно проводиться за счет отказывающейся стороны. При этом на объяснения Зимина о плохом состоянии здоровья, которые действующий губернатор Хакассии давал ранее, Памфилова сказала: «Как же он тогда может руководить регионом?» В свою очередь, в республиканском избиркоме сообщили, что чуть более 2,5 млн рублей, уже потраченных на второй тур до снятия Зимина, будут возмещены правительством региона. Между тем, как передает «Интерфакс», пока не ясно, будет ли проверяться обоснованность отказа губернатора Хакассии от участия в выборах.

Виктор Зимин снялся со второго тура выборов в минувшую пятницу – за два дня до голосования. Теперь за пост главы Хакассии борются победивший в первом туре кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, а также «справедливоросс» Андрей Филягин, занявший третье место.