Основное, второе чтение проходит сегодня закон о повышении пенсионного возраста
Госдума рассматривает его на фоне многочисленных акций протеста, которые в разных регионах проходили все предыдущие месяцы. Недовольные законом собрались и сегодня на Охотном ряду. Они пришли туда утром по призыву депутатов от КПРФ. Среди пикетчиков был координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
75% россиян негативно относятся к планам повышения пенсионного возраста. Это показал опрос, проведенный фондом «Общественное мнение».
В «Единой России» убеждены, что пенсионная реформа давно назрела. Она необходима для обеспечения нормального уровня доходов людей, которые вышли на заслуженный отдых, — говорит зампред фракции Андрей Исаев.
Комментарии7
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vlabumur 26 сентября 2018 | 13:08
"В России любят затевать реформы только потому,
что так легче скрыть неумение править."
Пётр Столыпин.
luger_max_otto 26 сентября 2018 | 13:24
Это не реформа, это попросту грабеж. Минимально- для тех, у кого пенсия равна прожиточному минимуму- тех ограбят на 600000 рублей. Вы думаете, что вы небогатый человек? У Путина другое мнение. Он видимо вспомнил старый анекдот, что пять старушек- уже рубль.
Банду хутина- на пуй.
yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 13:18
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hagana 26 сентября 2018 | 13:21
Не рассматривает,а просто голосует по положенными перед ними указаниям сверху !
y3emen1 26 сентября 2018 | 13:21
чё-то они долго, всего и делов, придти, поднять две руки за второе и третье чтение, и спокойно идти по своим делам
idontbelieve 26 сентября 2018 | 13:33
Возраст пенсионный повысят и пенсии на уровне 200-300 американских рубликов оставят.Будет всем счастие
ugas 26 сентября 2018 | 13:34
Деньги, конечно, нужны для повышения зарплат и пенсий властному ворью и их прихлебателям.