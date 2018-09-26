«Скорая помощь» в Москве, как уверяют столичные власти, самое быстрая в Европе
Глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сегодня сказал, что среднее время приезда на вызовы по ДТП составляет примерно 7,5 минут, на экстренные вывозы – менее 11-ти. По его словам, эти показатели одни из лучших в мире.
Комментарии22
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patrikk_2 26 сентября 2018 | 12:40
«Скорая помощь» в Москве, как уверяют столичные власти, самое быстрая в Европе...
Как уверяют столичные власти? Судя по всему, у журналистов-расследователей "Эха Москвы" другое мнение на этот счёт? Вроде бы вы хвалили московскую неотложку, когда Т.Фельгенгауэр и Б.Гриц устроили разборки в редакции?
gad123 26 сентября 2018 | 12:47
patrikk_2: Очередная лапша на ухи дорогих ...
romashka__ 26 сентября 2018 | 12:56
Москва - город-монстр. В России не хватает машин "Скорой помощи" , врачей и больниц.
Может в России не люди живут? Европа - страны, города, сёла. В Европе заботятся обо всех людях.
bugatti 26 сентября 2018 | 13:26
romashka__: ну так и смертность самая высокая и быстрая в Москве чем в Европе. Нашли чем уроды хвалится, быстрой скорой помощь.
bugatti 26 сентября 2018 | 13:29
Вот если бы коррупционеры сказали , что у нас продолжительность жизни самая высокая, так нет она самая низкая в Европе....
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bosen48 26 сентября 2018 | 13:43
yulyatsikina_: Модераторы, а слабо забанить эту знакомку для секса?
seryj_wolk 26 сентября 2018 | 12:45
Оба моих тапочка дружно расхохотались!
midnightblues 26 сентября 2018 | 12:45
Так что ответить Застегнутому??
Чтобы расстегнулся-
Что ответить Хрипуну??
Чтобы не хрипел-
klukvik 26 сентября 2018 | 12:48
Газель против Мерседеса - 1:0
bosen48 26 сентября 2018 | 14:06
klukvik: Это у нас Газели да УАЗики, в Москве как раз и Мерседесы. Москвичи они же небожители.
Компания «Мерседес-Бенц РУС» победила в тендере на поставку 135 автомобилей скорой медицинской помощи и специальных автомобилей для Москвы.
perectukin 26 сентября 2018 | 12:49
Да что там лучшая в мире ?
Не имеет аналогов во Вселенной !
У нас и здравоохранение самое лучшее в мире , поэтому все депутаты и чиновники лечатся за бугром , чтоб не создавать очереди в Поликлиниках.
donnarosaliadalvadores 26 сентября 2018 | 12:53
Бурные, продолжительные аплодисменты!
croaker 26 сентября 2018 | 13:02
Не быстро приезжает, а быстро ездит. Разница,понимаешь.
vla7815 26 сентября 2018 | 13:08
Да и хрен с ней. У нас страна как называется ???? Москва и Россия ???? Мне до Москвы и дела ни какого нет. Москва жирует за счет ограбления всей страны.
jetsam 26 сентября 2018 | 13:41
vla7815: бедняга. кто же вас при ваших родах-то ограбил? кому умишко уплыло?
"а был ли мальчик"
udavodav 26 сентября 2018 | 13:15
И кремлевские кортежи всегда обязательно останавливаются, чтобы пропустить эту самую скорую помощь.
w49 26 сентября 2018 | 13:18
Скорая Помощь должна быть не "самой быстрой", а самой эффективной.
Быстро приехать, еще не означает ПРАВИЛЬНО поставить диагноз и приступить к немедленному излечению пациента...
А когда в этой "скорой" отсутствуют элементарные лекарственные препараты, какой толк от такого "быстрого" приезда?
abuvgrobu 26 сентября 2018 | 13:25
А про оснащение они ничего не говорили?
Толку от скорой, если там нет ни оборудования, ни лекарств ?
jetsam 26 сентября 2018 | 13:39
конечно!
а кора дуба и боярышник - вершина всех лекарств и чудо из лекарств.
"эти показатели одни из лучших в мире"
да.да.да. 86% дружно это подтверждают.
по лапше и подорожнику - самое оно.
вот только фотожоп 800метровых су25 пока отстает.
да и симоньянъ с боширов и петром все портит.
unprejudiced 26 сентября 2018 | 13:46
Ну вот, а либерастня в ответ на ссылки что в Европе пенсионный возраст давно поднят именно про медицину что то вякать начинают, а в России то она намного лучше западной
ugas 26 сентября 2018 | 13:58
Да у нас все самое лучшее, и Москва - лучший город Земли! Жалко людей, которые живут в других городах Земли, там, наверно, по вечерам трупы с дорог десятками собирают. Еще в СССР уверяли: "Наш прогрессивный паралич - самый прогрессивный паралич в мире!" Если кто не знает - прогрессивный паралич - это последняя стадия сифилиса, видели последние фото Ильича с вытаращенными глазками и раскрытым ротиком? Вот это - оно.