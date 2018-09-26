«Скорая помощь» в Москве, как уверяют столичные власти, самое быстрая в Европе...

Глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сегодня сказал, что среднее время приезда на вызовы по ДТП составляет примерно 7,5 минут, на экстренные вывозы – менее 11-ти. По его словам, эти показатели одни из лучших в мире.