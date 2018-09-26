Российские банки получают право приостанавливать переводы денежных средств и блокировать счета своих клиентов

Это возможно при наличии подозрений о том, что операцию осуществляют мошенники. Соответствующий закон сегодня вступает в силу.

По данным ЦБ, в прошлом году по счетам граждан было осуществлено более трехсот тысяч несанкционированных операций и похищено около миллиарда рублей.