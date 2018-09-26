Российские банки получают право приостанавливать переводы денежных средств и блокировать счета своих клиентов
Это возможно при наличии подозрений о том, что операцию осуществляют мошенники. Соответствующий закон сегодня вступает в силу.
По данным ЦБ, в прошлом году по счетам граждан было осуществлено более трехсот тысяч несанкционированных операций и похищено около миллиарда рублей.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yuriyp 26 сентября 2018 | 12:43
Странно, что в законе не прописали считать мошенническим любой перевод в поддержку оппозиции...
echo_shar 26 сентября 2018 | 12:52
yuriyp: Есть оппозиция, а есть госдеповская оппозиция, осуществляющая иностранное вмешательство в выборы в России.
yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 13:17
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ml ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ml
tv_victim 26 сентября 2018 | 12:47
А сами банки не мошенники?
vata_putya 26 сентября 2018 | 12:50
какеи болваны. в кэш и валюту народ переходить будет
midnightblues 26 сентября 2018 | 12:53
Вот это супер!!!
Те будут заморожены по этим соусом ВСЕ
Совки-мне жаль вас
ltvjrhfn2 26 сентября 2018 | 12:59
midnightblues:
пожалел? а теперь за дело. Иди гальюны чистить и мусор выносить. Маме опять напиши что в области охраны окружающей среды работаешь. Не расстраивай старушку, да и недалеко от истины это.
midnightblues 26 сентября 2018 | 13:13
ltvjrhfn2: ?? Раб взбудоражился. Это одобрит твой хозяин?? Ведь я могу ему написать и тебя будут бить
Ты же отброс-совковый
без образования
Ты в дерьме
я на Побережье Средиземного моря
Приятель-если не сдохнешь от пригожинских консервов-напиши для интересу
vla7815 26 сентября 2018 | 12:55
///// Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых. //// (С)
plidurok Андрей Филимонов 26 сентября 2018 | 12:56
"Это возможно при наличии подозрений..."
Как известно, основная скрепа чекистского государства заключается в том, что подозрительными считаются все граждане.
tv_victim 26 сентября 2018 | 13:01
plidurok: «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ТОТ, КТО ЗАМЕЧЕН В ЧЕМ-НИБУДЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНОМ
НАИБОЛЕЕ ПОДОЗРИТЕЛЕН ТОТ, КТО НИ В ЧЕМ ПОДОЗРИТЕЛЬНОМ НЕ ЗАМЕЧЕН
АРЕСТ ОБВИНЯЕМОГО ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНЫМ И ИСЧЕРПЫВАЮЩИМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЕГО ВИНЫ
Нет сомнений, что эти мысли принадлежат весьма незаурядному человеку. Однако у нас нет достаточных доказательств, что они являются плодом раздумий самого майора Фигурина, а не списаны им у кого-то.»
В.Войнович «Претендент на престол»
»
plidurok Андрей Филимонов 26 сентября 2018 | 13:10
tv_victim: В данном случае не арест, а блокировка счета будет являться исчерпывающим доказательством подозрительности гражданина.
perectukin 26 сентября 2018 | 12:57
Не понял, а как же Миллер и Сечин будут платить ?
Наличкой ?
tvitov66 26 сентября 2018 | 13:17
perectukin: у них для этого есть хеневралы феоктистовы, которым даже суды возвращают взад заплаченное наличными американскими рублями
polsan 26 сентября 2018 | 13:05
Это может привести к тому, что из-за боязни, что в "нужный момент" не удастся снять деньги, люди будут снимать заранее и носить их с собой и расплачиваться наличными. Что в принципе шаг назад. Доверие к банкам может быть подорвано.
kaplan911 26 сентября 2018 | 13:35
Ожидаемый закономерный итог этого беспредела нетрудно предсказать.
Люди будут забирать свои деньги из банков, резко вырастут расчёты налом.