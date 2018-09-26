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12:31, 26 сентября 2018

Госдума сейчас рассматривает во втором чтении закон о повышении пенсионного возраста

В целом, против него выступают все фракции, кроме «Единой России». Но утром большинство поддержало так называемые «президентские поправки».

Комментарии

8

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luger_max_otto 26 сентября 2018 | 12:37

Вроде все. За проект проголосовали и коммуняки и жириновцы. Банда едина.
Хутинскую банду на пуй.

yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 13:17

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igor2510 26 сентября 2018 | 12:38

Гниды.

vlabumur 26 сентября 2018 | 12:44

"В России любят затевать реформы только потому,
что так легче скрыть неумение править." (Пётр Столыпин).

jamba 26 сентября 2018 | 12:49

Депутат-коммунист Рашкин, устроил перед голосованием акцию протеста против "реформы"! Даже протестную майку напялил, клоун! То спустя несколько минут, как и положено, проголосовал "за";)))) Блин, страну надо объявить одним "цирковым училищем", и экспортировать клоунов;)))

cromwel 26 сентября 2018 | 13:01

jamba: акция протеста и майка это для нас, лохов. А для Пу полное одобрямс и подчинение

aleks50 Алексей Клубников 26 сентября 2018 | 12:50

Нет у нас Думы, Дура есть , а Думу Воры сожрали.

mosser 26 сентября 2018 | 12:55

Закон - подлецов! Гореть всем им в аду! Скоты и подонки!

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