Руководство России выступило против визита в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
Он готов был лично приехать после гибели российского самолета в Сирии, но его не согласились принять. Об этом пишет сегодня израильская газета Гаарец со ссылкой на свои источники. В итоге в Москву был направлен генерал Амикам Норкин, командующий ВВС, а с Нетаньяху президент Путин говорил только по телефону.
Вчера израильский премьер заявил, что его страна продолжит операции в Сирии и готова координировать их с Россией. Перевод НТВ.
Россия возложила всю ответственность за гибель самолета-разведчика и его экипажа на Израиль, хотя ракета была выпущена сирийскими силами ПВО. Иерусалим выразил Москве свои соболезнования, но виновным себя не считает.
Из-за обострения отношений между странами россияне стали реже бронировать туры в Израиль. Об этом только что агентству Интерфакс сообщили в Российском союзе туриндустрии.
Комментарии6
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patrikk_2 26 сентября 2018 | 12:34
Руководство России выступило против визита в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху...
Ошибки надо не признавать. Их надо смывать. КРОВЬЮ!
michael_c 26 сентября 2018 | 12:35
Газета "Гаарец" является рупором левой оппозиции , а у власти правые и крайне правые .
Относится их статьям нужно с осторожностью ...
hz6691 26 сентября 2018 | 12:36
Пральна! Понты и жопы генералов, боящихся взять ответственность за гибель собственных военнослужащих - важнее.
askol2016 26 сентября 2018 | 12:36
Напрасно Кремль проявляет свою спесь! Израиль может не только уничтожить все С-300 или 400, но и в случае военного конфликта с Россией - обе российские базы в Сирии
sedoff 26 сентября 2018 | 12:36
Правильно, не нужен он им в Москве, и никакая правда не нужна.
Всё вырисовывается очень ясно. В минусе 15 служивых ( а, когда их у нас жалели? Кстати, ещё неизвестно пятнадцать ли) и старое летающее корыто ( тоже не велика потеря), а в плюсе повод поставить Асаду С-300, что очень хотелось сделать уже давно.
CUI PRODEST ?
yralez 26 сентября 2018 | 12:36
Сколько веревочке не виться, а конец будет.
Вот и евреи напоролись на невменяемых.