Власти Челябинска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за мусорного коллапса

Полпред президента Николай Цуканов дал губернатору Борису Дубровскому три дня на решение проблемы с вывозом отходов с контейнерных площадок во дворах жилых домов.

Мусор стал копиться на контейнерных площадках в Челябинске после закрытия городской свалки. Многие компании, которые занимались транспортировкой, отказались возить отходы на полигон, расположенный значительно дальше закрытой свалки. Они попробовали неделю работать в новых условиях и истратили за это время такое количество топлива, которого раньше хватило бы на месяц. С рынка ушли подрядчики, ранее обслуживающие около 90% контейнерных площадок. Сейчас регулярно вывозят мусор только в нескольких микрорайонах Челябинска. В остальных частях города рядом с переполненными контейнерами образовались гигантские кучи мусора. Его не вывозят с 17 сентября. Власти обвинили перевозчиков в саботаже. А жители негодуют и обвиняют во всем администрацию, которая не продумала последствий закрытия городской свалки. По словам челябинцев, рядом с кучами мусора уже бегают крысы. Глава города Евгений Тефтелев получил представление от прокуратуры. Уральский полпред Николай Цуканов поручил ликвидировать мусорный коллапс в течение трех дней. Он потребовал от губернатора Бориса Дубровского принять исчерпывающие меры.

В Челябинск пригнали мусоровозы из Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Кургана, Саратова. Вывоз идет круглосуточно. Подрядчики, которые остались на рынке, сообщили, что работают в «ноль». И власти, и перевозчики заявляют, что в ближайшее время челябинцам стоит готовиться к существенному повышению тарифа на вывоз ТБО.