Власти Челябинска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за мусорного коллапса
Мусор стал копиться на контейнерных площадках в Челябинске после закрытия городской свалки. Многие компании, которые занимались транспортировкой, отказались возить отходы на полигон, расположенный значительно дальше закрытой свалки. Они попробовали неделю работать в новых условиях и истратили за это время такое количество топлива, которого раньше хватило бы на месяц. С рынка ушли подрядчики, ранее обслуживающие около 90% контейнерных площадок. Сейчас регулярно вывозят мусор только в нескольких микрорайонах Челябинска. В остальных частях города рядом с переполненными контейнерами образовались гигантские кучи мусора. Его не вывозят с 17 сентября. Власти обвинили перевозчиков в саботаже. А жители негодуют и обвиняют во всем администрацию, которая не продумала последствий закрытия городской свалки. По словам челябинцев, рядом с кучами мусора уже бегают крысы. Глава города Евгений Тефтелев получил представление от прокуратуры. Уральский полпред Николай Цуканов поручил ликвидировать мусорный коллапс в течение трех дней. Он потребовал от губернатора Бориса Дубровского принять исчерпывающие меры.
В Челябинск пригнали мусоровозы из Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Кургана, Саратова. Вывоз идет круглосуточно. Подрядчики, которые остались на рынке, сообщили, что работают в «ноль». И власти, и перевозчики заявляют, что в ближайшее время челябинцам стоит готовиться к существенному повышению тарифа на вывоз ТБО.
Комментарии8
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stebinmaku 26 сентября 2018 | 12:14
Скоро мусор схлопнется в сингулярность и засосёт Челябинск за горизонт событий чёрной дыры..
kypykyky 26 сентября 2018 | 12:29
stebinmaku: а чЁ там во Львове...)
merelymy 26 сентября 2018 | 12:30
Челябинск, как и Воронеж победит происки заокеанских заглотиков.
podwodnik 26 сентября 2018 | 12:21
"... Полпред президента Николай Цуканов дал губернатору Борису Дубровскому три дня ...".
Один федерал объявил другому федералу последнее китайское предупреждение. При том что за вывоз мусора отвечает муниципал - мэр города. Муниципальная власть отделена от федеральной (Россия даже конвенцию по этому поводу подписала). Нахлобучить мэра должно население путём пинка под зад.
Но если Президент лично занимается свалками, то почему его полпреду нельзя в мусоре покопаться? :).
ss2020 26 сентября 2018 | 12:21
че_рнобыльск дышите глубже... импотенты администрации города и я - дубровский!)))
ss2020 26 сентября 2018 | 12:23
а вова пукин выйдет и так застенчиво скажет: она утонула... в мусоре!)))
ss2020 26 сентября 2018 | 12:34
даже мусор дорожает... стабильность - это вам не это!)))