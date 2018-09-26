Главе республики Хакасия, возможно, придется за свой счет компенсировать стоимость выборов...

Это связано с тем, что «единоросс» Виктор Зимин снялся со второго тура. Для такого неучастия должна быть обоснованная причина, — сказала сегодня председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, если причина неуважительная, то выборы должны проводиться за счет отказывающейся стороны. По поводу объяснений Зимина о проблемах со здоровьем Памфилова заметила: «Как же он в таком случае руководит регионом?».