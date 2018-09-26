Главе республики Хакасия, возможно, придется за свой счет компенсировать стоимость выборов
Это связано с тем, что «единоросс» Виктор Зимин снялся со второго тура. Для такого неучастия должна быть обоснованная причина, — сказала сегодня председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, если причина неуважительная, то выборы должны проводиться за счет отказывающейся стороны. По поводу объяснений Зимина о проблемах со здоровьем Памфилова заметила: «Как же он в таком случае руководит регионом?».
Комментарии3
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yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 12:14
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patrikk_2 26 сентября 2018 | 12:18
Главе республики Хакасия, возможно, придется за свой счет компенсировать стоимость выборов...
Вот это мудро. Замените ещё муниципальные фильтры кандидатскими денежными залогами, тогда выборы перестанут быть обузой для российского бюджета. Для республики Хакасия, к примеру, кандидатский залог должен быть 20 миллионов рублей и если кандидат не наберёт 5% от числа проголосовавших, то его деньги остаются на счету местного Избиркома.
russkyi177 26 сентября 2018 | 12:16
Знал,наверное,что проиграет во втором туре и снялся с выборов."В связи с проблемами со
здоровьем".