Часть территории Ингушетии может отойти соседней Чечне...

Главы двух регионов, как ожидается, договорятся об этом сегодня. Многие ингуши, однако, протестуют.

Чечня в общей сложности может получить несколько тысяч гектаров, сообщил Интерфаксу информированный источник. Он предположил, что это не населённые пункты в Сунженском районе Ингушетии, а земли в приграничной зоне, в том числе в лесу. Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров сегодня планируют подписать соглашение о передаче части территории Ингушетии Чечне.

Споры о принадлежности Сунженского и Малгобекского районов идут с середины 90х годов прошлого века. После того как Чечено-Ингушская АССР разделилась на самостоятельные республики. Каждая из них считает районы своими. В прошлом месяце борьба за спорные территории обострилась. Глава Чечни Кадыров вскоре распорядился создать комиссию, которая должна уточнить границу между двумя республиками. В Ингушетии недовольны планами передать часть Сунженского района Чечне. Сотни людей вчера вышли на митинг, несколько человек были задержаны. Ещё одна акция намечена на сегодня в Магасе, где пройдет подписание соглашения и Сунже, сообщает Кавказский узел. Глава Сунженского района вчера подал в отставку. Люди считают, что он это сделал в знак протеста.

Власти Ингушетии призывают жителей к спокойствию. Полиция предостерегает от проведения несанкционированных акций.

Молчание руководства Ингушетии по поводу ситуации с Сунженским районом – «это большая ошибка». Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший пресс-секретарь президента Ингушетии Калой Ахильгов.

«На мой взгляд, очень большая ошибка руководства Ингушетии то, что они держат народ в неведении. Учитывая национальные особенности в Ингушетии это, конечно, большая ошибка», — сказал он.

По словам К.Ахильгова, информация ходит достаточно противоречивая со всех сторон, кто-то говорит, что никакие земли отдавать никто не собирается, а наоборот, тот «план, который согласован, он, наоборот, в пользу территории Ингушетии». «В чем я мало сомневаюсь в том, что Евкуров (глава Ингушетии – ЭМ) захочет остаться главой, который отдал и так небольшие земли республики Ингушетии нашему братскому народу Чечни. Я думаю, что Евкуров не настолько непрагматичен, чтобы допустить отдачу земель», — отметил он.

По мнению К.Ахильгова, сейчас могут возникнуть более серьезные сложности и проблемы, чем были между соседними регионами раньше.