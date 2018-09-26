Часть территории Ингушетии может отойти соседней Чечне
Главы двух регионов, как ожидается, договорятся об этом сегодня. Многие ингуши, однако, протестуют.
Чечня в общей сложности может получить несколько тысяч гектаров, сообщил Интерфаксу информированный источник. Он предположил, что это не населённые пункты в Сунженском районе Ингушетии, а земли в приграничной зоне, в том числе в лесу. Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров сегодня планируют подписать соглашение о передаче части территории Ингушетии Чечне.
Споры о принадлежности Сунженского и Малгобекского районов идут с середины 90х годов прошлого века. После того как Чечено-Ингушская АССР разделилась на самостоятельные республики. Каждая из них считает районы своими. В прошлом месяце борьба за спорные территории обострилась. Глава Чечни Кадыров вскоре распорядился создать комиссию, которая должна уточнить границу между двумя республиками. В Ингушетии недовольны планами передать часть Сунженского района Чечне. Сотни людей вчера вышли на митинг, несколько человек были задержаны. Ещё одна акция намечена на сегодня в Магасе, где пройдет подписание соглашения и Сунже, сообщает Кавказский узел. Глава Сунженского района вчера подал в отставку. Люди считают, что он это сделал в знак протеста.
Власти Ингушетии призывают жителей к спокойствию. Полиция предостерегает от проведения несанкционированных акций.
Молчание руководства Ингушетии по поводу ситуации с Сунженским районом – «это большая ошибка». Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший пресс-секретарь президента Ингушетии Калой Ахильгов.
«На мой взгляд, очень большая ошибка руководства Ингушетии то, что они держат народ в неведении. Учитывая национальные особенности в Ингушетии это, конечно, большая ошибка», — сказал он.
По словам К.Ахильгова, информация ходит достаточно противоречивая со всех сторон, кто-то говорит, что никакие земли отдавать никто не собирается, а наоборот, тот «план, который согласован, он, наоборот, в пользу территории Ингушетии». «В чем я мало сомневаюсь в том, что Евкуров (глава Ингушетии – ЭМ) захочет остаться главой, который отдал и так небольшие земли республики Ингушетии нашему братскому народу Чечни. Я думаю, что Евкуров не настолько непрагматичен, чтобы допустить отдачу земель», — отметил он.
По мнению К.Ахильгова, сейчас могут возникнуть более серьезные сложности и проблемы, чем были между соседними регионами раньше.
Комментарии10
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patrikk_2 26 сентября 2018 | 12:13
Часть территории Ингушетии может отойти соседней Чечне...
Никогда ингушская земля не перейдет в собственность чеченцев, как и чеченская земля - никогда не станет ингушской. Потому что все чеченские и ингушские земли, находятся у них под ногтями, на шее, в ушах.
kottigr1 26 сентября 2018 | 12:15
yulyatsikina_: Отличный способ для утилизации росгвардейцев и ментов, что бы им пенсии не платить.. Военных будут для утилизации ближе к пенсии отправлять в Сирию и на Украину, а мусоров буду утилизировать на вновь тлеющем Северном Кавказе..
Путин мудр и беспокоится о будущем.. Ещё одна многоходовочка.
seryj_wolk 26 сентября 2018 | 12:07
В джунглях так всегда: кто сильней, тот и прав. Остальные законы второстепенны. Это рфия,- как утверждает небезызвестный Жириновский с указательным пальцем, направленным в небо.
vinnidi 26 сентября 2018 | 12:15
seryj_wolk: Однако быстро евкуров лег под акадЭмика!!!
cromwel 26 сентября 2018 | 12:08
Герой России действует как учит старший брат. Есть у того опыт с Крымом.
kir_pich_101 26 сентября 2018 | 12:10
Было бы странно, если акадЭмик отдал бы.
Замашки как у хозяина.
Собиратель земель Ичкерии.
Новый конфликт искусственно создан.
Кремль, дай денег!
timbuktu 26 сентября 2018 | 12:17
я не понимаю: разве народу чечни и его баю можно отказывать в их желаниях?
gregor 26 сентября 2018 | 12:19
Часть территории Ингушетии может отойти соседней Чечне
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Вот ,вот вот .... надо устроить войнушку .... что бы про пенсии забыли , про друзей путинскх ворюг ...Родина жежЬ в опасности ,какие тут пенсии ?
Надо ещё теснее сплотиться вокруг .... ворья и жулья ..., Америка гадит ведь и Израиль виноват . Правда 86 % телевизионного электората ? Для вас же войнушка устраивается , великие вы наши одобрямсы .....,аж противно глядя на вас .
eduard53 26 сентября 2018 | 12:26
Козлы! Нашли время демаркацией заниматься! Не хватает других "гражданок"-междоусобиц на дворе?