Госдума сейчас рассматривает во втором чтении закон о повышении пенсионного возраста

В целом, против него выступают все фракции кроме «Единой России». Но утром большинство поддержало так называемые «президентские поправки».

Президент Владимир Путин, прежде выступавший против повышения пенсионного возраста и обещавший, что при нем такого не произойдет, сейчас поддерживает реформу. Недавно он посвятил этому свое телеобращение к гражданам.

Несколько депутатов от КПРФ сняли костюмы при обсуждении в Думе пенсионной реформы. На них были надеты футболки с перечеркнутыми цифрами «63/65». Таким образом они выразили свое отношение к закону о повышении пенсионного возраста. По этому поводу спикер Госдумы, «единоросс» Вячеслав Володин призвал депутатов соблюдать регламент, отметив, что на зарплату парламентариев вполне можно купить и пиджак, и галстук.