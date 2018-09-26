Госдума сейчас рассматривает во втором чтении закон о повышении пенсионного возраста
В целом, против него выступают все фракции кроме «Единой России». Но утром большинство поддержало так называемые «президентские поправки».
Президент Владимир Путин, прежде выступавший против повышения пенсионного возраста и обещавший, что при нем такого не произойдет, сейчас поддерживает реформу. Недавно он посвятил этому свое телеобращение к гражданам.
Несколько депутатов от КПРФ сняли костюмы при обсуждении в Думе пенсионной реформы. На них были надеты футболки с перечеркнутыми цифрами «63/65». Таким образом они выразили свое отношение к закону о повышении пенсионного возраста. По этому поводу спикер Госдумы, «единоросс» Вячеслав Володин призвал депутатов соблюдать регламент, отметив, что на зарплату парламентариев вполне можно купить и пиджак, и галстук.
Комментарии11
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vasyakirin 26 сентября 2018 | 12:06
Картельный сговор- это не преступление?
kottigr1 26 сентября 2018 | 12:08
vasyakirin:
Держать — это их работа:
Меня держат за идиота.
А если тебе не нравится,
Тебя будут держать за яйца.
Потому что это — державники,
Им нужны солдаты и враги,
А если молчать и работать,
Тебе подарят свободу.
Я, я — Газпромбайтер,
Кремля гастарбайтер!
Будешь много работать —
Хозяин подарит свободу!
lenin3 26 сентября 2018 | 12:09
В принципе,если щас взорвать Госдуру,то гибель депутанов можно свалить на сирийские ПВО,которые пулялись в израильский самолёт,но тот уклонился и ракета попала в здание Госдуры.
Думаю,что никто против этой версии возражать не будет...
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wasielna 26 сентября 2018 | 12:15
У членов ЕР пропал инстинкт самосохранения.
podwodnik 26 сентября 2018 | 12:25
Час мужества пробил на их швейцарских часах - и мужество их не покинет (вместе с зарплатой). Каждый выйдет персонально знаменитым и народ его будет встречать лично :).
wargen 26 сентября 2018 | 12:26
Володин, на эту зарплатуможно еще вепевку и мыло купить и народ готов скинуться
askol2016 26 сентября 2018 | 12:27
Когда власти наращивали на фейквыборах представительство ЕР в Думе выше 50%, мало кто думал какие последствия это принесет. Системная оппозиция была озабочена только своим процентом (а это деньги за каждый лишний голос избирателя), соглашательски поддерживали Путина и правительство, в общем, жили в Думе дружно. А теперь, когда перешли к острым социальным вопросам, поняли, что ЕР может принимать решения для Путина и без них.
yralez 26 сентября 2018 | 12:28
Володин и остальные володины законотвари навеки останутся в благодарной памяти людей........придут на могилки плюнуть.
mosser 26 сентября 2018 | 12:35
Закон-подлецов! Враги народа!