На групповой стадии чемпионатов мира по футболу могут быть введены послематчевые пенальти
С такой инициативой выступила ФИФА. Новые правила могут начать действовать уже в 2022 году.
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С такой инициативой выступила ФИФА. Новые правила могут начать действовать уже в 2022 году.
Комментарии6
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yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 11:43
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buzukin1905 26 сентября 2018 | 12:05
yulyatsikina_: А шо, хохлушка Йуля - разве владелец "Московского комсомольца" после раздела имущества не вернулся к печати твоих объявлений? Пришлось перейти на запасной вариант для рукопожатных?
sharko_2 26 сентября 2018 | 12:24
yulyatsikina_:
Ахтунг: опасность. Это фишинговый сайт. Подлость Эха.
art_ 26 сентября 2018 | 11:57
особенно это важно для последних матчей
jamba 26 сентября 2018 | 12:06
Черт, а можно их попросить о том, чтобы мы президентов не выбирали, а разыгрывали в лотерею? Причем, участвуют все - без всяких фильтров, порогов, партий и прочей пурги! Другого варианта выкарабкаться, кроме абсурдно-безумного, кажется у нас уже нет;)))))
alexsan_der 26 сентября 2018 | 12:21
jamba: А самое главное, чтобы те кто уже был президентом в розыгрыше не участвовали! А то потом Памфилова скажет, что мол повезло, бывают и такие совпадения.