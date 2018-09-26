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11:31, 26 сентября 2018

Порог беспошлинного ввоза интернет-покупок в России следует снизить до нуля

Об этом сегодня заявили в Федеральной таможенной службе, ссылаясь на необходимость обеспечить равные условия для российского и зарубежного бизнеса.

Комментарии

35

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polsan 26 сентября 2018 | 11:39

О каких равных условиях идёт речь, если многих товаров, что заказывают россияне в сети не выпускают в РФ?

vorshun 26 сентября 2018 | 11:45

"Порог беспошлинного ввоза интернет-покупок в России следует снизить до нуля"


ПРАЛЬНА!!!


Нехрен в Китае покупать 10-и ядерные процессоры без пошлины!!!

Их нужно покупать только у отечественного производителя!!!

vasyakirin 26 сентября 2018 | 11:48

vorshun: И какого об этом беспокоится ФТС?
Я бы понял МинПром..., МинФин, но не таможня!

gordy 26 сентября 2018 | 12:01

Ещё одно ярмо на шею граждан?

galina6837 26 сентября 2018 | 12:23

gordy:
Теперь даже носовые платки за 10 рублей с Али-экспресс будут облагаться таможенной пошлиной

kindman_a 26 сентября 2018 | 12:02

vasyakirin:

А им неохота возится с порогами, им бы все, что из-за бугра - обложить трехшкурными пошлинами, да и свои карманы не забыть набить...

rvs_68 26 сентября 2018 | 12:07

vasyakirin: "И какого об этом беспокоится ФТС?
Я бы понял МинПром..., МинФин, но не таможня!"

Им сейчас реально нечем заняться "на местах" - вся растаможка-затаможка ушла в Москву через "таможенных брокеров".

Да и надо поддержать своих: Гуцериевых (М-видео и Эльдорадо в одном флаконе), Евтушенковых (салоны МТС) и проч., ведь все то, что они предлагают, можно купить на 50% дешевле (включая доставку) в забугорных интернет-магазинах...


;-!

grigol331 26 сентября 2018 | 12:32

vasyakirin: И какого об этом беспокоится ФТС?
______
А план по валу, т. е. по сбору мыта? Санкции животворящие, небось, на этом показателе уже сказались не слабо, а в перспективе...

yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 12:03

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mikescholar 26 сентября 2018 | 11:41

"равные условия для российского и зарубежного бизнеса" будут заключаться в том что для наши производители не будут платить таможенную пошлину, а зарубежные - будут?

seryj_wolk 26 сентября 2018 | 12:04

mikescholar: Петелька потихоньку затягивается, жителям рфии ничего не остается, как только держаться. Золотые слова выдавил из себя Медведёв!

yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 11:43

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vorshun 26 сентября 2018 | 11:47

yulyatsikina_: Как эта сука умудряется сердечки вставлять?

doxerom 26 сентября 2018 | 11:49

vorshun: Модератору по ушам надавать надо, а лучше пинков и уволить без выходного пособия..

rvs_68 26 сентября 2018 | 12:12

doxerom: "Модератору по ушам надавать надо, а лучше пинков и уволить без выходного пособия.."

Да-да...

Который день играется...

Элементарный программный фильтр для отслеживания подобного спама по ключевым словам написать и поставить не могут...

Не для автоматического удаления, а для подачи сигнала, что данный текст требует оперативной проверки...

;-)

kryimzdick 26 сентября 2018 | 11:51

vorshun: ❤️❤️❤️ я у нее скопировал

buzukin1905 26 сентября 2018 | 12:02

kryimzdick: Шо, хрюмздючок - своей тухлой тушкой приторговываешь, как эта проститутка? Неужели находятся покупатели на падаль? Впрочем, вполне возможно - тут извращенцев хоть ..... ешь :)

vinnidi 26 сентября 2018 | 12:13

vorshun: А вот !

kryimzdick 26 сентября 2018 | 11:50

Вообще пора ввести оброк и барщину

marineru 26 сентября 2018 | 11:54

kryimzdick: и порку холопов и смердов по праздникам и выходным

kryimzdick 26 сентября 2018 | 11:56

marineru: прям на почте.

suburban 26 сентября 2018 | 11:52

Правильно! Надо драть с "уважаемых" россиян все что осталось. Ведь если покупают значит деньги остались. А если остались деньги, то надо платить их в казну лучше!

wargen 26 сентября 2018 | 12:02

Обычная истерика от фтс, давайте до нуля и ниже, только в начале с Казахстаном договоритесь, а то почта россии охренеет от количества посылок от казахских друзей российским.

puteshestvennik 26 сентября 2018 | 12:02

Таможня переживает за отечественного производителя, как трогательно

galina6837 26 сентября 2018 | 12:26

puteshestvennik:
переживает Вофа за проплывающие мимо его кармана интернет-заказы граждан.

danmestari 26 сентября 2018 | 12:02

Бл.дь, а давайте производить широкий ассортимент качественных товаров массового потребления, а не ср.ные "оружия" нового поколения. Тогда никто в Китае затариваться не будет. Давайте выпускать лекарства, которые лечат, и сыр, который сыр, а не "арматы" и "булавы". Тогда, глядишь, и "шопошники" исчезнут, которые живут в приграничных областях и имеют счастливую возможность каждую неделю ездить, к примеру, в Финляндию и Норвегию. А пока в российских аптеках продаются пустышки, а магазинах вместо молока - порошок, разведенный водопроводной водой, все, у кого есть возможность, будут покупать аналогичные товары за границей. Во всяком случае, для детей - за любые деньги. И никакие пошлины тут не помогут.

rvs_68 26 сентября 2018 | 12:32

danmestari: "Бл.дь, а давайте производить широкий ассортимент качественных товаров массового потребления, а не ср.ные "оружия" нового поколения. Тогда никто в Китае затариваться не будет. Давайте выпускать лекарства, которые лечат, и сыр, который сыр, а не "арматы" и "булавы"."

Вы реально думаете, что страна, которая не в состоянии производить свои сотовые телефоны может производить "арматы" и "булавы", на голову выше подобной продукции конкурентов?

Спуститесь на землю.

В России могут пока качать нефть и газ, продав которые за бугор государство (читай "бюрократия") получает бабло для дальнейшего неприкрытого распила видными представителями правящей верхушки.

И этого уже не хватает - "оптимизировали" уже здравоохранение и образование, теперь пенсионеры на очереди...

О реальных возможностях РФ в производстве "старого" вооружения (советских разработок) говорит тот факт, что выпустив по целям в Сирии залп из 200 ракет "Калибр" из акватории Каспийского моря 07 октября 2015-го, за весь следующий 2016-м смогли сдать около 180 штук, и не факт, что они полетят в цель так же, как старые, советские.

Ну а о новых - вспомним нелетающую "Ангару" хотя бы...

;-!

rabbitgreen 26 сентября 2018 | 12:05

Последний акт, наступает финал- занавес опускается! Железный занавес!!! Вы смотрели "Трагикомедию Абсурда"!

marek 26 сентября 2018 | 12:21

rabbitgreen:
Не, это только полуфинал. А финал наступит с отключением инета и замка на границах.

cromwel 26 сентября 2018 | 12:05

Еще раз давайте ограбим население. Пусть наше гавно покупают! Втридорога!

nehoroshiy 26 сентября 2018 | 12:09

Куда не плюнь -в "менеджера" попадёшь, а экономика на месте топчется. Только отнимать и делить умеют. А делят на "0".

ulagai 26 сентября 2018 | 12:13

Шайка оккупантов думает день и ночь,каким хитрым способом ограбить население.Это они только с виду дураки.

pstrak444 26 сентября 2018 | 12:18

Пошлину оплачивать в момент произведения оплаты за покупаемый товар.

galina6837 26 сентября 2018 | 12:29

pstrak444:
на сайтах интернет-магазинов будет указана конечная цена с учётом таможенной пошлины.
Как сейчас указывают стоимость пересылки, а в чеках стоит цена с учётом НДС.
И ЦЕНЫ СНОВА ПОДСКОЧАТ.
В России скоро себестоимость товара в его конечной цене составит 0,0000000001% )))

xuato 26 сентября 2018 | 12:28

Это типа - Нам не надо что бы вы нормально жили, нам надо что бы вы мучились!

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