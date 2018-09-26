Порог беспошлинного ввоза интернет-покупок в России следует снизить до нуля
Об этом сегодня заявили в Федеральной таможенной службе, ссылаясь на необходимость обеспечить равные условия для российского и зарубежного бизнеса.
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Об этом сегодня заявили в Федеральной таможенной службе, ссылаясь на необходимость обеспечить равные условия для российского и зарубежного бизнеса.
Комментарии35
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polsan 26 сентября 2018 | 11:39
О каких равных условиях идёт речь, если многих товаров, что заказывают россияне в сети не выпускают в РФ?
vorshun 26 сентября 2018 | 11:45
"Порог беспошлинного ввоза интернет-покупок в России следует снизить до нуля"
ПРАЛЬНА!!!
Нехрен в Китае покупать 10-и ядерные процессоры без пошлины!!!
Их нужно покупать только у отечественного производителя!!!
vasyakirin 26 сентября 2018 | 11:48
vorshun: И какого об этом беспокоится ФТС?
Я бы понял МинПром..., МинФин, но не таможня!
gordy 26 сентября 2018 | 12:01
Ещё одно ярмо на шею граждан?
galina6837 26 сентября 2018 | 12:23
gordy:
Теперь даже носовые платки за 10 рублей с Али-экспресс будут облагаться таможенной пошлиной
kindman_a 26 сентября 2018 | 12:02
vasyakirin:
А им неохота возится с порогами, им бы все, что из-за бугра - обложить трехшкурными пошлинами, да и свои карманы не забыть набить...
rvs_68 26 сентября 2018 | 12:07
vasyakirin: "И какого об этом беспокоится ФТС?
Я бы понял МинПром..., МинФин, но не таможня!"
Им сейчас реально нечем заняться "на местах" - вся растаможка-затаможка ушла в Москву через "таможенных брокеров".
Да и надо поддержать своих: Гуцериевых (М-видео и Эльдорадо в одном флаконе), Евтушенковых (салоны МТС) и проч., ведь все то, что они предлагают, можно купить на 50% дешевле (включая доставку) в забугорных интернет-магазинах...
;-!
grigol331 26 сентября 2018 | 12:32
vasyakirin: И какого об этом беспокоится ФТС?
______
А план по валу, т. е. по сбору мыта? Санкции животворящие, небось, на этом показателе уже сказались не слабо, а в перспективе...
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mikescholar 26 сентября 2018 | 11:41
"равные условия для российского и зарубежного бизнеса" будут заключаться в том что для наши производители не будут платить таможенную пошлину, а зарубежные - будут?
seryj_wolk 26 сентября 2018 | 12:04
mikescholar: Петелька потихоньку затягивается, жителям рфии ничего не остается, как только держаться. Золотые слова выдавил из себя Медведёв!
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vorshun 26 сентября 2018 | 11:47
yulyatsikina_: Как эта сука умудряется сердечки вставлять?
doxerom 26 сентября 2018 | 11:49
vorshun: Модератору по ушам надавать надо, а лучше пинков и уволить без выходного пособия..
rvs_68 26 сентября 2018 | 12:12
doxerom: "Модератору по ушам надавать надо, а лучше пинков и уволить без выходного пособия.."
Да-да...
Который день играется...
Элементарный программный фильтр для отслеживания подобного спама по ключевым словам написать и поставить не могут...
Не для автоматического удаления, а для подачи сигнала, что данный текст требует оперативной проверки...
;-)
kryimzdick 26 сентября 2018 | 11:51
vorshun: ❤️❤️❤️ я у нее скопировал
buzukin1905 26 сентября 2018 | 12:02
kryimzdick: Шо, хрюмздючок - своей тухлой тушкой приторговываешь, как эта проститутка? Неужели находятся покупатели на падаль? Впрочем, вполне возможно - тут извращенцев хоть ..... ешь :)
vinnidi 26 сентября 2018 | 12:13
vorshun: А вот !
kryimzdick 26 сентября 2018 | 11:50
Вообще пора ввести оброк и барщину
marineru 26 сентября 2018 | 11:54
kryimzdick: и порку холопов и смердов по праздникам и выходным
kryimzdick 26 сентября 2018 | 11:56
marineru: прям на почте.
suburban 26 сентября 2018 | 11:52
Правильно! Надо драть с "уважаемых" россиян все что осталось. Ведь если покупают значит деньги остались. А если остались деньги, то надо платить их в казну лучше!
wargen 26 сентября 2018 | 12:02
Обычная истерика от фтс, давайте до нуля и ниже, только в начале с Казахстаном договоритесь, а то почта россии охренеет от количества посылок от казахских друзей российским.
puteshestvennik 26 сентября 2018 | 12:02
Таможня переживает за отечественного производителя, как трогательно
galina6837 26 сентября 2018 | 12:26
puteshestvennik:
переживает Вофа за проплывающие мимо его кармана интернет-заказы граждан.
danmestari 26 сентября 2018 | 12:02
Бл.дь, а давайте производить широкий ассортимент качественных товаров массового потребления, а не ср.ные "оружия" нового поколения. Тогда никто в Китае затариваться не будет. Давайте выпускать лекарства, которые лечат, и сыр, который сыр, а не "арматы" и "булавы". Тогда, глядишь, и "шопошники" исчезнут, которые живут в приграничных областях и имеют счастливую возможность каждую неделю ездить, к примеру, в Финляндию и Норвегию. А пока в российских аптеках продаются пустышки, а магазинах вместо молока - порошок, разведенный водопроводной водой, все, у кого есть возможность, будут покупать аналогичные товары за границей. Во всяком случае, для детей - за любые деньги. И никакие пошлины тут не помогут.
rvs_68 26 сентября 2018 | 12:32
danmestari: "Бл.дь, а давайте производить широкий ассортимент качественных товаров массового потребления, а не ср.ные "оружия" нового поколения. Тогда никто в Китае затариваться не будет. Давайте выпускать лекарства, которые лечат, и сыр, который сыр, а не "арматы" и "булавы"."
Вы реально думаете, что страна, которая не в состоянии производить свои сотовые телефоны может производить "арматы" и "булавы", на голову выше подобной продукции конкурентов?
Спуститесь на землю.
В России могут пока качать нефть и газ, продав которые за бугор государство (читай "бюрократия") получает бабло для дальнейшего неприкрытого распила видными представителями правящей верхушки.
И этого уже не хватает - "оптимизировали" уже здравоохранение и образование, теперь пенсионеры на очереди...
О реальных возможностях РФ в производстве "старого" вооружения (советских разработок) говорит тот факт, что выпустив по целям в Сирии залп из 200 ракет "Калибр" из акватории Каспийского моря 07 октября 2015-го, за весь следующий 2016-м смогли сдать около 180 штук, и не факт, что они полетят в цель так же, как старые, советские.
Ну а о новых - вспомним нелетающую "Ангару" хотя бы...
;-!
rabbitgreen 26 сентября 2018 | 12:05
Последний акт, наступает финал- занавес опускается! Железный занавес!!! Вы смотрели "Трагикомедию Абсурда"!
marek 26 сентября 2018 | 12:21
rabbitgreen:
Не, это только полуфинал. А финал наступит с отключением инета и замка на границах.
cromwel 26 сентября 2018 | 12:05
Еще раз давайте ограбим население. Пусть наше гавно покупают! Втридорога!
nehoroshiy 26 сентября 2018 | 12:09
Куда не плюнь -в "менеджера" попадёшь, а экономика на месте топчется. Только отнимать и делить умеют. А делят на "0".
ulagai 26 сентября 2018 | 12:13
Шайка оккупантов думает день и ночь,каким хитрым способом ограбить население.Это они только с виду дураки.
pstrak444 26 сентября 2018 | 12:18
Пошлину оплачивать в момент произведения оплаты за покупаемый товар.
galina6837 26 сентября 2018 | 12:29
pstrak444:
на сайтах интернет-магазинов будет указана конечная цена с учётом таможенной пошлины.
Как сейчас указывают стоимость пересылки, а в чеках стоит цена с учётом НДС.
И ЦЕНЫ СНОВА ПОДСКОЧАТ.
В России скоро себестоимость товара в его конечной цене составит 0,0000000001% )))
xuato 26 сентября 2018 | 12:28
Это типа - Нам не надо что бы вы нормально жили, нам надо что бы вы мучились!