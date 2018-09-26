Банки получают право приостанавливать переводы денежных средств и блокировать счета своих клиентов
Это возможно при наличии подозрений в том, что операцию осуществляют мошенники. Соответствующий закон сегодня вступает в силу.
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Это возможно при наличии подозрений в том, что операцию осуществляют мошенники. Соответствующий закон сегодня вступает в силу.
Комментарии15
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black100 26 сентября 2018 | 11:40
И как теперь Роттенбергам работать ?
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compare 26 сентября 2018 | 11:43
может это и фобия уже(основания-то,имеются),но данное "право" скорее всего,не в интересах вкладчиков,а для того,чтобы "помешать" хозяину вклада снимать средства с карты,в случаях,когда это диктуется здравым смыслом: на неожиданные траты крупного размера и в случае,если вкладчик "просек фишку" текущего момента и рещил ,что самый надежный "банк"-это его "кубышка"(на что есть множество причин)...в принципе,это не что иное,как частичное "отлучение" от права собственности на свои же средства...
lenin3 26 сентября 2018 | 11:47
compare: вчера Билайн прислал СМС,что надо явиться к ним в офис с паспортом,обновить данные,а то заблокируют номер.Какое их собачье дело и на каком основании обновлять,если за этот номер я уже 10 лет исправно плачу бабки? Тоже,видимо,фобия...
fedor57 26 сентября 2018 | 12:00
lenin3: тут не билайн виноват. Недавно в силу вступил закон, по которому операторы обязаны блокировать номера с неактуальными или ошибочными данными.
lenin3 26 сентября 2018 | 12:05
fedor57: я не говорю,что Билайн виноват.Видимо,паранойя в верхах,как и со снятием денег...
vinnidi 26 сентября 2018 | 12:07
lenin3: Хотят убедиться, что вы это вы и в случае чего кому предъявить за экстремизм!!!
ze_danil 26 сентября 2018 | 11:49
compare: это ещё одна карательная внесудебная функция - по звонку можно заблокировать любой счёт якобы на проверку
ematveev 26 сентября 2018 | 11:43
Братья-либерасты, тут надо радоваться (это же как в "цивилизованном мире") или грустить (это же банковский беспредел и ограничение прав без санкции суда)?
Разъясните?
polsan 26 сентября 2018 | 11:54
ematveev: Во- первых, либераст это ты сам! )) А во-вторых, откуда тебе знать про "цивилизованный мир" и как там банки работают, у тебя что есть счёт в европейском или американском банке за пределами РФ и тебе туда регулярно переводят твои 11-80?! ))))
ematveev 26 сентября 2018 | 12:18
polsan:
Ответ в стиле "сам дурак" и обилие смайликов очень красноречивы. Это твой потолок?
Убогий, открою тебе секрет, только ты - никому: информацию можно брать не только на Эхе, представляешь?!? Есть сайты СМИ, есть новостные агрегаторы.
ЗЫ: ты, вероятно, будешь удивлен, но у меня даже в двух иностранных банках есть счета для расчетов с забугорьем.
В целом же мне удобнее Пайпал и Вебмани.
polsan 26 сентября 2018 | 12:28
ematveev: Это таким же братьям своим расскажи про банки и что ты там хранишь свои 11-80, тебе троллю ни в одной стране европейской в приличном банке не откроют счёт!
galina6837 26 сентября 2018 | 12:32
ematveev:
а зарплату тоже на Пайпал и Вебмани начисляют ?
dew_point 26 сентября 2018 | 11:56
Мошенники так и будут обманывать пенсионеров а блокировать будут подозрительные (те все вообще) переводы Навальному.
andy66 26 сентября 2018 | 12:01
кто же доверит свои деньги банку, который в любой момент может сделать так что у вас их как бы не станет? Вы понимаете, какие тут бизнес-возможности открываются перед руководством банков? )))