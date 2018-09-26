МВД Ингушетии предостерегает от проведения массовой протестной акции
Сегодня жители республики собираются выступить против передачи Чечне части ингушской земли. По некоторым данным, сегодня же пройдет встреча глав регионов – Евкурова и Кадырова.
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Сегодня жители республики собираются выступить против передачи Чечне части ингушской земли. По некоторым данным, сегодня же пройдет встреча глав регионов – Евкурова и Кадырова.
Комментарии8
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paulik69 26 сентября 2018 | 11:40
ну а нормальным-то людям какая разница?
edyunia 26 сентября 2018 | 11:50
paulik69: \\ну а нормальным-то людям какая разница?\\
"Нормальные" почувствуют разницу когда Кадыров аннексирует Московию.
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doxerom 26 сентября 2018 | 11:46
Кто кого на дуэль вызвал. Ингуш чечена или чечен ингуша.
polikarpich 26 сентября 2018 | 12:01
doxerom: "Кремлёвским" нужно срочно как-то развести пацанов.
vladimirgornitsky 26 сентября 2018 | 12:02
Понятно, что ингуши боятся злить всемогущего Кадырова, Москва их от Кадырова не защитит. А возражений Кадыров не любит. Только ведь не отсидеться им. Завтра Кадыров потребует всю Ингушетию - и основания найдутся: существовала же "Чечено-Ингушская АССР" со столицей в Грозном. Чего дальше захочет Кадыров? Дагестан? Ставрополье? При слабеющем центре, который даже в России не может диктовать свою волю регионам, Кадыров, который и раньше-то плевал на российские законы и порядки, может быстро стать царьком всего Северного Кавказа.
Диктатура, которая не в состоянии диктовать свою волю провинциям и поддерживать порядок, обречена.
Судя по всему, дальнейший распад империи - дело недалекого будущего.
vladimirbelarus 26 сентября 2018 | 12:05
А чем плоха массовая протестная акция? Что там будет плохого? Люди соберутся и выскажут своё мнение. Конституция не запрещает. От чего предостерегает мвд? чего боится мвд?
timber_head 26 сентября 2018 | 12:07
Бойцов Кадырова пригласят разгонять?