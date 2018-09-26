Госдума сейчас обсуждает закон о повышении пенсионного возраста во втором чтении

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Пакет президентских поправок уже одобрен.
u237
26 сентября 2018 | 11:35
"Жуть стала лучше, жуть стала веселей" верной дорогой идете товарищи
yulyatsikina_
26 сентября 2018 | 11:41
❤️❤️❤️
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lenin3
26 сентября 2018 | 11:43
Эх,нет щас своего матроса Железняка,который разогнал бы Госдуру!...
piterrr
26 сентября 2018 | 11:48
Если бы в России жили люди, сознательные и ответственные, а не тупая, трусливая и ленивая биомасса, то они бы сейчас минимум миллионным митингом просто обложили бы эту воровскую клоаку - путинскую госдуму рф!... И этим скотам, этим выродкам путинским депутатам выйти бы из здания было бы просто невозможно!..
olimpiodor
26 сентября 2018 | 12:05
piterrr: Все властные перевороты происходят в столицах. В Москве нет ответственных и сознательных.Там в основном зажравшаяся биомасса.
nina51
26 сентября 2018 | 12:07
piterrr: в 1917 уже были сознательные, вышли и что получилось ?
bond000007
26 сентября 2018 | 11:54
Назвав комнату российской делегации в ООН туалетом , Лавров очень точно охарактеризовал всю российскую власть
sam2018
26 сентября 2018 | 11:54
А где навальнята? Или они эдут указаний от своего кумира,а он не может их получить от госдепа ?
redrica
26 сентября 2018 | 12:02
sam2018: Они от "Суркова" получают. Пора уж знать..
vata_putya
26 сентября 2018 | 12:23
redrica: ты то видно лижешь тому кто тебя топит
redrica
26 сентября 2018 | 12:25
vata_putya:
ты или псих, или фсб-шник
vata_putya
26 сентября 2018 | 12:07
sam2018: что козлина, думаешь ты раньше на пенсию уйдешь? х** тебе
sobak_a
26 сентября 2018 | 11:58
"Единогласно",Карл!Вот тебе,бабушка и Юрьев день!Объяви они завтра крепостное право и начни раздачу рабов депутатом никто не шелохнется,даже когда за ними придут.А, мы спрашивали себя.как мог случиться 37 год.Вот так вот и случился.Это Россия,сынок,здесь всегда так было,начиная с Юрьева дня.
redrica
26 сентября 2018 | 11:59
Пусть все, кто голосует за этот закон - получат возмездие Богов.
vata_putya
26 сентября 2018 | 12:05
мрази во главе с плешивым. запомним этих козлов и ботокса как люди поднявший пенс.возраст
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Комментарии15
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u237 26 сентября 2018 | 11:35
"Жуть стала лучше, жуть стала веселей" верной дорогой идете товарищи
yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 11:41
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ml ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ml
lenin3 26 сентября 2018 | 11:43
Эх,нет щас своего матроса Железняка,который разогнал бы Госдуру!...
piterrr 26 сентября 2018 | 11:48
Если бы в России жили люди, сознательные и ответственные, а не тупая, трусливая и ленивая биомасса, то они бы сейчас минимум миллионным митингом просто обложили бы эту воровскую клоаку - путинскую госдуму рф!... И этим скотам, этим выродкам путинским депутатам выйти бы из здания было бы просто невозможно!..
olimpiodor 26 сентября 2018 | 12:05
piterrr: Все властные перевороты происходят в столицах. В Москве нет ответственных и сознательных.Там в основном зажравшаяся биомасса.
nina51 26 сентября 2018 | 12:07
piterrr: в 1917 уже были сознательные, вышли и что получилось ?
bond000007 26 сентября 2018 | 11:54
Назвав комнату российской делегации в ООН туалетом , Лавров очень точно охарактеризовал всю российскую власть
sam2018 26 сентября 2018 | 11:54
А где навальнята? Или они эдут указаний от своего кумира,а он не может их получить от госдепа ?
redrica 26 сентября 2018 | 12:02
sam2018: Они от "Суркова" получают. Пора уж знать..
vata_putya 26 сентября 2018 | 12:23
redrica: ты то видно лижешь тому кто тебя топит
redrica 26 сентября 2018 | 12:25
vata_putya:
ты или псих, или фсб-шник
vata_putya 26 сентября 2018 | 12:07
sam2018: что козлина, думаешь ты раньше на пенсию уйдешь? х** тебе
sobak_a 26 сентября 2018 | 11:58
"Единогласно",Карл!Вот тебе,бабушка и Юрьев день!Объяви они завтра крепостное право и начни раздачу рабов депутатом никто не шелохнется,даже когда за ними придут.А, мы спрашивали себя.как мог случиться 37 год.Вот так вот и случился.Это Россия,сынок,здесь всегда так было,начиная с Юрьева дня.
redrica 26 сентября 2018 | 11:59
Пусть все, кто голосует за этот закон - получат возмездие Богов.
vata_putya 26 сентября 2018 | 12:05
мрази во главе с плешивым. запомним этих козлов и ботокса как люди поднявший пенс.возраст