Закон о повышении пенсионного возраста в эти минуты рассматривает Госдума

Депутаты обсуждают документ, вызвавший недовольство многих россиян, в основном, втором чтении.



Закон нужно принимать, так как он защищает пенсионеров и людей предпенсионного возраста, — сказал сегодня руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Первую часть поправок, так называемых «президентских», депутаты уже одобрили.

Утром, до начала пленарного заседания, у входа в Госдуму парламентариев встречали пикетчики. Это были и рядовые коммунисты и члены их фракции.

Последний опрос фонда «Общественное мнение» показал, что против повышения пенсионного возраста выступают 75% россиян. «За» – только 11%.