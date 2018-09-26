Закон о повышении пенсионного возраста в эти минуты рассматривает Госдума
Депутаты обсуждают документ, вызвавший недовольство многих россиян, в основном, втором чтении.
Закон нужно принимать, так как он защищает пенсионеров и людей предпенсионного возраста, — сказал сегодня руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
Первую часть поправок, так называемых «президентских», депутаты уже одобрили.
Утром, до начала пленарного заседания, у входа в Госдуму парламентариев встречали пикетчики. Это были и рядовые коммунисты и члены их фракции.
Последний опрос фонда «Общественное мнение» показал, что против повышения пенсионного возраста выступают 75% россиян. «За» – только 11%.
Комментарии31
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ivfn 26 сентября 2018 | 11:13
Решение приняли единогласно — за проголосовали 385 депутатов.
И КПРФ ,которая всех больше воду мутила ,и ЛДПР, И Поклонская. Однако.
kottigr1 26 сентября 2018 | 11:21
ivfn: Молодец Путин ! Смог сразу развить Россию до рабовладельческого строя.. !
allasc 26 сентября 2018 | 11:33
kottigr1: в рабовладельческом строе небыло канибализма..... тут помоему ПРЫЖОК в каменный век как минимум
allasc 26 сентября 2018 | 11:15
Росгвардия надеюсь уже перешла на усиленный вариант несения службы????
ivfn 26 сентября 2018 | 11:20
allasc:
по какому поводу????
allasc 26 сентября 2018 | 11:21
ivfn: выслуга чтоб шла..... ну что им как лохам в 65 лет на пенсию выходить чтоли???
ivfn 26 сентября 2018 | 11:24
allasc:
Сударь ,что то вас колбасит с утра. Пора раскумарится
allasc 26 сентября 2018 | 11:26
ivfn: ольгинцы и на эхе есть :))))
ivfn 26 сентября 2018 | 11:46
allasc:
Мужик ,ты дурак?? Зачем ты мне всякую шизохрень слешь???
grigol331 26 сентября 2018 | 11:29
ivfn: по какому поводу?
_____
Не по поводу, а на поводке.
ivfn 26 сентября 2018 | 11:43
grigol331:
Сударь,вы о чем???
grigol331 26 сентября 2018 | 12:11
ivfn:
Вы потеряли нить разговора, сэр? Ну что ж, я помогу вам. Итак, о чем бы я ни писал - это всегда о бабах.
ivfn 26 сентября 2018 | 12:36
grigol331:
Какие нахрен бабы , Лелик в темнице,Педя Верзилов помирает ,за Толоконниковой слежка. КОШМАР!! УЖОС!!!
Пойду напьюсь в стельку или в запой уйду.
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nigilist1977 26 сентября 2018 | 11:19
То, что сегодня закон примут, не вызывает никаких сомнений. И это очень хорошо. Это - начало конца путинского режима, начало заката этой дебильной и жуткой во всех смыслах эпохи... Теперь уже заднего хода нет. Путинизм обречён. Но только боюсь, что конец всего этого будет более драматичный, чем конец совка.
muscled 26 сентября 2018 | 11:20
Хочу уехать из России, я здесь, как и на западе никому не нужен. Но там хоть есть шанс не умереть с голода и от болезней.
ivfn 26 сентября 2018 | 11:26
muscled:
//Но там хоть есть шанс не умереть с голода //
МДА!!!!
Сидит за крмпом за 100 тысяч и умирает от голода. МОЛОДЦА!!!!
Продай комп и купи жратвы и нажрись до усеру. Голодный ты наш
suburban 26 сентября 2018 | 11:21
"Закон нужно принимать, так как он защищает пенсионеров и людей предпенсионного возраста". Мда... Близость к кормушке отдаляет от народа это точно.
orein51 26 сентября 2018 | 11:22
"Час пик" + "Момент истины" [к/фильмы]: "По данным ФОМ, подавляющее большинство россиян (75%) не поддерживают повышение пенсионного возраста"
ivfn 26 сентября 2018 | 11:38
orein51:
"По данным ФОМ, подавляющее большинство россиян (75%) не поддерживают повышение пенсионного возраста//
Это те которые собрались в 50 лет на кладбище???
abuvgrobu 26 сентября 2018 | 11:25
18 лет Путинского правления увенчались увеличением пенсионного возраста, ростом налогов и стремительным обнищанием населения.
allasc 26 сентября 2018 | 11:28
abuvgrobu: в 80-90 х детей кормить нечем было, началась движуха..... вот когда в России СНОВА дети начнут голодать, снова все начнется
ivfn 26 сентября 2018 | 11:41
abuvgrobu:
18 лет Путинского правления увенчались увеличением пенсионного возраста, ростом налогов и стремительным обнищанием населения.//
Видимо при большевиках вы были зажиточным. Сударь ,вы уж не олигарх ли бывший из 90-х
gennady_77 26 сентября 2018 | 11:25
фигней какой-то маются депутаты. тут евреев осадить надо, пшеки страх потеряли, о хохлах с пиндосами и речи нет, к ногтю давно надо бы. вот что народу нужно, а то пенсии какие-то, скукота.
grigol331 26 сентября 2018 | 11:41
gennady_77:
О том, что нужно народу, народ узнаёт из зомбоящика.
wokal 26 сентября 2018 | 11:27
Подонки, думают что силой продавленый вопреки воли народа 90% против ,им это ещё аукница
bond000007 26 сентября 2018 | 11:29
Да, к сожалению, мы россияне такие, нас грабят, а мы выбираем путина и ЕР, об нас власти вытирают ноги нас убивают, а мы выбираем путина и ЕР. Может быть в этом и кроется секрет загадочной русской души, желающей терпеть и присмыкаться?
wokal 26 сентября 2018 | 11:31
Выборы прошли зюганов и жириновский бросили голоса отданые за них под ноги путина .
dekadik 26 сентября 2018 | 11:32
Да отменят его со временем...как только Преподобный ласты откинет или копыта отбросит.
wokal 26 сентября 2018 | 11:33
Выборы прошли зюганов и жириновский бросили голоса отданые за них под ноги путина и ждут вкусной косточки
xuato 26 сентября 2018 | 12:31
- Дедушка а что такое пенсия?
- Не знаю внучек, мне на работу пора, опаздываю.