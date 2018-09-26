Клубы российской Премьер-лиги успешно сыграли первые матчи 1/16-й финала Кубка страны

Нововведение может стать реальностью уже на следующем чемпионате мира, который пройдет в Катаре в 2022 году. Как сообщает британская Сан, в случае ничейного исхода будет назначаться серия одиннадцатиметровых. Победившая команда при этом получит два очка, включая дополнительное бонусное. а проигравшая, как и раньше одно. В следующем чемпионате мира количество участников возрастет с 32 до 48 команд. Как полагают в ФИФА, это увеличит количество игр в которых командам для выхода в плей-офф в последнем туре будет достаточно сыграть вничью, что в свою очередь отразится на зрелищности. Предполагается, что возможность получить дополнительное очко будет мотивировать команды играть более активно. Такая же схема действует в хоккейных матчах.

Еще один матч 1/16-й финала будет проведен позднее, в октябре. Тогда встретятся «Тюмень» и ЦСКА.