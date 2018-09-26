Из-под стражи освобожден пресс-секретарь Роскомнадзора
Об этом только что сообщило агентство «Москва» со ссылкой на адвоката. Вадим Ампелонский является фигурантом уголовного дела о растрате. Теперь с него взята подписка о невыезде. В этом статусе Вадим Ампелонский вернулся к своей работе пресс-секретаря.
Комментарии2
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orein51 26 сентября 2018 | 11:18
скажите, это дружок жарова-телеграмина?