Полицейского в Биробиджане осудили за кражу еды из магазина
Вместе с супругой сотрудник МВД уносил домой водку, мороженое, сыр и рыбные консервы. В общей сложности, он украл еды на две тысячи рублей, но был задержан охраной. Как сообщает сайт «Медиазона», полицейского и его жену признали виновными и приговорили: его к обязательным работам, а ее – к штрафу.
Комментарии10
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yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 11:17
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sim202_ 26 сентября 2018 | 11:17
Не по понятиям как-то.
Надо было матпомощь оказать,
как малоимущему...
Это что ж - им теперь по мелочам
и стырить нельзя?
ЗЫ. Вот, до чего Золотов бедолаг довёл!
citizeneco 26 сентября 2018 | 11:18
Интересно, из полиции его уволят или переведут в Росгвардию к Золотову с повышением?
oleg_kievlyanin 26 сентября 2018 | 11:27
А полицейский что, не человек разве? Тоже ведь есть хочет. Может ему на пенсию уже пора, раз так оголодал?
fessgray 26 сентября 2018 | 11:28
наши менты заплакали )))
им то не нужно утруждаться ))) им хозяин магазина сам привезет все что нужно в зубах )))
polsan 26 сентября 2018 | 11:31
fessgray: Это смотря какой у Вас, уважаемый магазин, кто ваши друзья и кто крыша! ))
vladimirbelarus 26 сентября 2018 | 12:02
Шура Балаганов кричал: я не нарочно! я машинально!!
ulagai 26 сентября 2018 | 12:04
Он как Шура Балаганов-машинально.
wargen 26 сентября 2018 | 12:04
Прав Навальный, золотов их недокармливает, витаминчиков нехватает, вот и прут.
ulagai 26 сентября 2018 | 12:21
wargen: В водке-самый витамин!