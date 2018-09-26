Следствие просит отпустить из СИЗО сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца
Как ожидается, Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия уже завтра.
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Как ожидается, Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия уже завтра.
Комментарии3
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yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 11:16
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abuvgrobu 26 сентября 2018 | 11:28
Отпустить убийц на волю?Папаша конечно был "не самых честных правил"..но и не садист как эти с позволения сказать "дочки" заявляли..Что дурочку ломать, убили папашу ради выгоды и свободы от занудного отца.Достал.Но извините, меня сосед 11 лет задалбывает перфоратором и что? Мне ему голову открутить?
born_to_rune 26 сентября 2018 | 12:12
abuvgrobu: на скрепы покусились?