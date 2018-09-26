Матвиенко: «Клетки» для подсудимых в российских судах должны быть запрещены

«Клетки» для подсудимых в российских судах должны быть запрещены. За это выступает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сегодня она поручила подготовить и принять до конца года соответствующий закон. «Такие «клетки», — говорит Матвиенко, — унижают достоинство людей». Она считает, что в ходе судебных заседаний фигуранты дел должны сидеть рядом со своими адвокатами.