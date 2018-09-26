Матвиенко: «Клетки» для подсудимых в российских судах должны быть запрещены
«Клетки» для подсудимых в российских судах должны быть запрещены. За это выступает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сегодня она поручила подготовить и принять до конца года соответствующий закон. «Такие «клетки», — говорит Матвиенко, — унижают достоинство людей». Она считает, что в ходе судебных заседаний фигуранты дел должны сидеть рядом со своими адвокатами.
Комментарии21
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stebinmaku 26 сентября 2018 | 11:09
Вместо клеток должны быть оборудованы просторные вольеры.. "Сядем усе.."
beregov_net 26 сентября 2018 | 11:14
stebinmaku: Достаточно кандалов или колодки
kottigr1 26 сентября 2018 | 11:17
beregov_net: Действительно.. Необходимость в "клетках" в российских судах отпала.. Подсудимым менты так в тюрьме отбивают, что им уже не до побега..
boltzmann_ 26 сентября 2018 | 11:33
давно пора ликвидировать коммуно-фашистское наследие: человека еще до решения суда сажают в клетку, хотя суд может объявить его невиновным (доживем ведь и до этого...).
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nigilist1977 26 сентября 2018 | 11:09
Баба Валя насмотрелась американских фильмов. Ну да. Там даже самые страшные маньяки сидят рядом с адвокатами. И без наручников - Фемиду устрашает из бряцанье. Да и конвоиры теснятся в сторонке, как опоздавшие на новогодний огонёк детишки.
mikhail_spb_ 26 сентября 2018 | 11:13
Может, боится сама в ней оказаться?
bike_nty 26 сентября 2018 | 11:14
mikhail_spb_: Не, чистый альтруизм. Сама-то она уже давно памятник.
piter_ug 26 сентября 2018 | 11:16
Это уже едропуты начали заботиться о своём будущем!
Вот уже и про видеокамерах в колониях заговорили.
pr22000 26 сентября 2018 | 11:17
Может лучше начать с отмены дурацких статей?
udavodav 26 сентября 2018 | 11:26
pr22000: Или может даже с установления независимости судов?
income 26 сентября 2018 | 11:17
Интересно, В,Матвиенко знает что-то в России, что не унижало бы достоинство простых людей? Если запретить унижения, как предлагает В.Матвиенко, то Россия может сжаться до кремлевских стен, не?
noxepy_88 26 сентября 2018 | 11:18
Но хоть рот скотчем заклеивать, как в США, можно будет?
croaker 26 сентября 2018 | 11:19
А что, если судей в клетки сажать: и преступники или психи из зала не достанут и заодно пусть привыкают к своей перспективе.
croaker 26 сентября 2018 | 11:22
С другой стороны, нынешние суды ваще не нужны. Приговор пущай сразу в камеру присылают. У нас же вначале сажают, а потом приклеивают заранее известный приговор.
rash 26 сентября 2018 | 11:36
А может всё же перестать брать под стражу всех подряд? Но это вряд ли, скорее всего новый год ознаменуется резко возросшим количеством уголовных дел, госдура неутомимо над этим "работает".
srk2658lu 26 сентября 2018 | 11:40
Валя-полстакана что-то осмелела и зафантазировала.
Опасный возраст?
А где будет сидеть банда обвиняемых в убийстве?
Рядом с адвокатом и свидетелями в зале ?
olegson 26 сентября 2018 | 11:41
Так новости уже два с половиной месяца
ly4_sveta 26 сентября 2018 | 11:42
Самая актуальная проблема последнего времени!!!!!)))
Ни о пенсионной же реформе сенатору высказываться,
ни о падении жизненного уровня, ни о коррупции?!
Впрочем, все как всегда у Матвиенко, ляпает, как в лужу...
jamba 26 сентября 2018 | 12:00
Не обольщайтесь! Это попытка внешнего марафета! Суть системы это не изменит, "телефонные судьи" останутся прежними! Просто власть, на фоне общего раздражения, пытается немного "подштукатурить" старую декорацию;)
kail34 26 сентября 2018 | 12:08
Что ли мы в США.?это там в демократиях без клеток.,а РФ должны сидеть в клетке ,ибо преступники,ведь полиция и прочие защитники народа не ошибаются...