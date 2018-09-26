По данным ФОМ, подавляющее большинство россиян (75%) не поддерживают повышение пенсионного возраста

По данным Фонда общественного мнения (ФОМ) подавляющее большинство россиян (75%) не поддерживают повышение пенсионного возраста. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» управляющий директор проектов ФОМа Лариса Паутова.

«По данным опроса Фонда общественного мнения россияне не поддерживают повышение пенсионного возраста – 75%. Это уже такая долгосрочная стратегия в общественном мнении, потому что мы много лет ведем эту тематику, и конечно, отрицательное отношение всегда доминировало», — сказала она.

Между тем, отметила Л.Паутова, категория этих людей неоднородна, аргументы опрошенных были разными.

«Кто-то не хочет уходить на пенсию позже, но кто-то собирается работать долго-долго. Кто-то собирался идти на пенсию, а ему сейчас не дают такой возможности. И достаточно большая группа тех, кто не поддерживает эти меры, но все равно готовы смириться, терпеть — надо так надо», — отметила она.

«За» выступают только 11% жителей страны. На этом фоне сегодня Госдума РФ проведет второе чтение закона о пенсионной реформе.