По данным ФОМ, подавляющее большинство россиян (75%) не поддерживают повышение пенсионного возраста
По данным Фонда общественного мнения (ФОМ) подавляющее большинство россиян (75%) не поддерживают повышение пенсионного возраста. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» управляющий директор проектов ФОМа Лариса Паутова.
«По данным опроса Фонда общественного мнения россияне не поддерживают повышение пенсионного возраста – 75%. Это уже такая долгосрочная стратегия в общественном мнении, потому что мы много лет ведем эту тематику, и конечно, отрицательное отношение всегда доминировало», — сказала она.
Между тем, отметила Л.Паутова, категория этих людей неоднородна, аргументы опрошенных были разными.
«Кто-то не хочет уходить на пенсию позже, но кто-то собирается работать долго-долго. Кто-то собирался идти на пенсию, а ему сейчас не дают такой возможности. И достаточно большая группа тех, кто не поддерживает эти меры, но все равно готовы смириться, терпеть — надо так надо», — отметила она.
«За» выступают только 11% жителей страны. На этом фоне сегодня Госдума РФ проведет второе чтение закона о пенсионной реформе.
Комментарии1
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