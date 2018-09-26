Госдума приняла поправки Путина о выходе женщин на пенсию в возрасте 60, а не 63 лет

Госдума в среду приняла единогласно поправки президента Владимира Путина к законопроекту об изменении пенсионного законодательства, которые устанавливают возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Для мужчин пенсионный возраст устанавливается на уровне 65 лет.

«Есть то, что нас объединяет», — прокомментировал результаты голосования спикер нижней палаты Вячеслав Володин.