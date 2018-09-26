Госдума приняла поправки Путина о выходе женщин на пенсию в возрасте 60, а не 63 лет
«Есть то, что нас объединяет», — прокомментировал результаты голосования спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
«Есть то, что нас объединяет», — прокомментировал результаты голосования спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
uriyurievich 26 сентября 2018 | 10:40
Ненависть к своему народу, за чей счет вы живете, вас объединяет!
novyrusich 26 сентября 2018 | 10:41
Поздравляю всех российских женщин.
Милость вождя не поддается описанию.
Им прибавили всего 5 лет. А хотели 8-мь. Но вождь не позволил дискриминации. Всем по пять в одни руки.
vikwlad 26 сентября 2018 | 10:48
«Есть то, что нас объединяет»
Да, это заметно. Вы оба из одной ОПГ.
yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 10:43
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ml ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ml
igor2510 26 сентября 2018 | 10:45
Твари!
motooppic 26 сентября 2018 | 10:45
Ну и чего орать то? Правильный и нужный закон. Давно пора было принять!
neyexo 26 сентября 2018 | 10:47
После предложения Путина ТВ кричало о том, что ПОНИЗИЛИ пенсионный возраст.
Были восторженные интервью, как это важно.
Чуть не поверил в это
jamba 26 сентября 2018 | 10:51
Тупой принтер, тут не попишешь!;))