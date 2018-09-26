Крупная американская сеть кофеен Dunkin’ Donuts решила убрать из своего названия слово «пончики»
При этом в продаже фирменные кондитерские изделия останутся. Просто компания решила сделать акцент на торговле кофе. Руководство надеется, что ребрендинг поможет повысить прибыль, — пишет газета «Ведомости».
Комментарии2
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odindwatri 26 сентября 2018 | 10:36
Правильно, пончики обижаются. Это не политкорректно.
yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 10:43
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