Рубль незначительно укрепляется в начале торгов на Московской бирже
По отношению к российской валюте доллар снижается на 4-е копейки, евро – на 9.
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По отношению к российской валюте доллар снижается на 4-е копейки, евро – на 9.
Комментарии2
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yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 10:43
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bosen48 26 сентября 2018 | 10:46
Ну очень незначительно с 72 до 65.