Десять человек пострадали сегодня в ДТП на окраине Рязани
На Ряжском шоссе столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовой автомобиль. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Судя по сообщению агентства Интерфакс, их жизни ничто не угрожает.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
На Ряжском шоссе столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовой автомобиль. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Судя по сообщению агентства Интерфакс, их жизни ничто не угрожает.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 10:45
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ml ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ml