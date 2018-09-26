Информация в Интернете, склоняющая подростков к противоправным действиям, может быть внесена в реестр запрещённой
Информация в Интернете, которая склоняет подростков к противоправным действиям, может быть внесена в реестр запрещённой. Это предусматривает проект нового закона.
Авторами инициативы значится внушительная группа единороссов во главе с вице-спикером Ириной Яровой, пишет «Московский комсомолец». Как говорится в пояснительной записке, задумано всё ради благой цели — создания «дополнительных механизмов», призванных «пресечь вовлечение детей в противоправные и опасные для их жизни действия». Новый закон должен устранить пробел, который остался после ужесточения уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к самоубийству и создание суицидальных обществ, а также появления в Уголовном кодексе новой статьи, карающей за вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни.
Теперь единороссы хотят расширить перечень информации, которая может как-то повлиять на совершение подростками противоправных действий, представляющих опасность для их жизни.
По данным МК, закон планируется рассмотреть в Госдуме уже в октябре.
Комментарии3
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yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 10:44
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avp235 26 сентября 2018 | 10:51
Ничто так не склоняет подростков к выражению протеста. как политика партии, правительства и лично товарища...
unprejudiced 26 сентября 2018 | 10:51
персонажу и иже с ним пора сушить сухари, скоро за свои дурацкие призывы к школоте сидеть ему очень долго, куда дольше 30 суток