Информация в Интернете, склоняющая подростков к противоправным действиям, может быть внесена в реестр запрещённой

Информация в Интернете, которая склоняет подростков к противоправным действиям, может быть внесена в реестр запрещённой. Это предусматривает проект нового закона.

Авторами инициативы значится внушительная группа единороссов во главе с вице-спикером Ириной Яровой, пишет «Московский комсомолец». Как говорится в пояснительной записке, задумано всё ради благой цели — создания «дополнительных механизмов», призванных «пресечь вовлечение детей в противоправные и опасные для их жизни действия». Новый закон должен устранить пробел, который остался после ужесточения уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к самоубийству и создание суицидальных обществ, а также появления в Уголовном кодексе новой статьи, карающей за вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни.

Теперь единороссы хотят расширить перечень информации, которая может как-то повлиять на совершение подростками противоправных действий, представляющих опасность для их жизни.

По данным МК, закон планируется рассмотреть в Госдуме уже в октябре.