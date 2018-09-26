Лидер ЛДПР передумал быть депутатом парламента Кемеровской области
Сегодня Владимир Жириновский официально отказался от мандата. На недавних выборах он возглавлял региональный список своей партии. Таким образом, Жириновский останется депутатом Государственной думы.
Комментарии2
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polsan 26 сентября 2018 | 10:40
Таким образом, Жириновский останется депутатом Государственной думы.
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В ГД вознаграждение за труд с учётом льгот больше. ))
yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 10:46
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