Десятки пикетчиков пришли сегодня утром к Государственной думе

Они протестовали против планов повысить пенсионный возраст. Сегодня депутаты рассмотрят соответствующий закон в основном, втором чтении. Только что на пленарном заседании началось обсуждение этого вопроса. Как ожидается, «за» проголосует только фракция «Единая Россия».