Десятки пикетчиков пришли сегодня утром к Государственной думе
Они протестовали против планов повысить пенсионный возраст. Сегодня депутаты рассмотрят соответствующий закон в основном, втором чтении. Только что на пленарном заседании началось обсуждение этого вопроса. Как ожидается, «за» проголосует только фракция «Единая Россия».
Комментарии6
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kottigr1 26 сентября 2018 | 10:34
luger_max_otto: Наверняка российские пенсионеры пострадали от Путина, потому что ВВС Израиля ими прикрылось.. И вообще.. Если бы их не ограбил бы Путин, то это могло сделать НАТО.
yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 10:46
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rom8883 26 сентября 2018 | 10:34
Народ голосует за Путина, и Единую Россию.
kochar 26 сентября 2018 | 10:42
"...Как ожидается, «за» проголосует только фракция «Единая Россия»."
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То есть закон примут и не поперхнутся.
Ну а недовольных после заседания ждёт фуршет. И это главное,не будут же они брать пример с Сенцова.
kir_pich_101 26 сентября 2018 | 10:42
Вот если бы они пришли с вилами и топорами на встречу с депутатами, тогда результат мог быть...
А так...
motooppic 26 сентября 2018 | 10:52
правильный и нужный закон. И нечего скулит по этому поводу. Оппозиционные дураки, спросите у своих западных хозяев, какие у них законы о пенсионном возрасте. И пока они вас будут, как обычно, под хвост пердолить, может и объяснять вам, оппозиционным дураам, что это так во всем мире повышается пенсионный возраст. А не объяснят, так вдуют вам по гланды, как обычно, и вам опять будет хорошо!