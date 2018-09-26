ВФЛА обратилась в международный спортивный арбитраж, чтобы добиться восстановления членства в международной федерации
Всероссийская федерация легкой атлетики обратилась в международный спортивный арбитраж в Лозанне с тем, чтобы добиться восстановления членства в международной федерации.
Обращение последовало после того, как Исполком ВАДА восстановил в правах российское антидопинговое агентство, придя к компромиссу по поводу выполнения двух последних критериев дорожной карты. Российская сторона согласилась признать участие отдельных чиновников Минспорта в допинговых схемах и обеспечить доступ инспектора ВАДА к данным московской антидопинговой лаборатории. Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин по сообщению британской Таймс написал письмо главе ИААФ Себастьяну Коу с просьбой восстановить федерацию «как можно скорее». Однако публично Президент ИААФ Себастьян Коу заявил, что у федерации свои критерии восстановления ВФЛА. Она продолжает настаивать на признании выводов доклада Макларена. Официально вопрос отложен до декабря, когда специальная комиссия доложит о выполнении дорожной карты.
В настоящий момент российские спортсмены могу выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе, получая допуск индивидуально.
Комментарии2
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