Россия считает планы США по созданию военной базы в Польше опасными для Москвы
По словам замминистра иностранных дел Александра Грушко, подобный шаг означал бы переход к системе безопасности времен Холодной войны.
Предполагаемая военная база США в Польше, по мнению Грушко, будет направлена против российских границ. Об этом замминистра иностранных дел рассказал в интервью агентству РИА Новости. По его словам, Москва не питает никаких иллюзий и опасается, что подобный шаг Вашингтона приведет к враждебной пропаганде и военному планированию. Эти действия, уверен Грушко, Штаты будут называть правомерными, но на самом деле это не так, считает дипломат. Он также назвал чушью то, что Россия вынашивает агрессивные планы против Польши и балтийских стран. Кроме того, замминистра иностранных дел не исключил, что создание военной базы США разрушит договор между Москвой и НАТО, который запрещает размещение крупных боевых сил на постоянной основе. В ответ Россия может принять дополнительных военно-технические меры, добавил Грушко.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил о возможности размещения в Польше на постоянной основе бронетанковой дивизии. Это предложение было выдвинуто Варшавой вне рамок НАТО.
Комментарии21
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mikhail_spb_ 26 сентября 2018 | 10:07
Очевидно, что солдаты агрессивного блока НАТО приближаются к нашим границам, чтобы отнять у народа накопительную часть пенсий, заставить россиян вкалывать лет на 5 дольше, обрушить наш суверенный рубль и поднять тарифы, цены и НДС !
Не позволим супостату этого сделать!
traxau_okurka 26 сентября 2018 | 10:08
mikhail_spb_: Не РОссия так считает, а отдельная группа казнокрадов. Им никто не давал права говорить от имени всей России.
vasyakirin 26 сентября 2018 | 10:27
traxau_okurka: Обидно, но право говорить за всех, Мы им дали, при этом не предусмотрели ни каких механизмов что бы это право отозвать....
klukvik 26 сентября 2018 | 10:35
vasyakirin: этот механизм давно Кольт придумал
eternity88 26 сентября 2018 | 10:30
traxau_okurka: неумолимая логика: В Калининграде база Балтийского флота, с февраля Искандеры там же размещены, Кремль Лукашенку напрягает разместить в Белоруссии полноценную базу ВС РФ и все это не опасно для Польши, но база НАТО в Польше для Москвы - "опасна". Да кто с такими слабоумным, пусть тысячу раз опасными, будет адекватно разговаривать?...
alexsokoll 26 сентября 2018 | 10:34
eternity88:
Калиниград - цэ Россия, а Польша к сша какое отношение имеет.
Еслиб Россия в канаде или мексике базу построила, тогда ваше сравнение имело бы смысл.
eternity88 26 сентября 2018 | 10:46
alexsokoll: Польша - стратегический партнёр и союзник США. Такое вот близкое и прямое отношение. И если Канада или Мексика видели военную угрозу в соседстве с США (как Польша в соседстве с Россией, бесспорным нынче идейным наследником оккупационного тоталитарного режима), ничто им не мешало бы искать защиты у Китая или России.
novyrusich 26 сентября 2018 | 10:50
alexsokoll: Пидораша дешевая, А Польша это Польша и имеет право пригласить на свою территорию войска союзников для своей защиты.
Что Польша и сделала официально.
Россия тоже могла позвать для своей защиты в Калининград Сирию, или Иран.
Других союзников у нее вроде нет, ну кроме Ю. Осетии и Абхазии.
stopkran1969 26 сентября 2018 | 10:08
Полякам виднее, как им будет спокойнее
alexsokoll 26 сентября 2018 | 10:40
stopkran1969: Полякам виднее, как им будет спокойнее
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Референдум провели???.
aleksandr39 26 сентября 2018 | 10:09
Грушко заявил что после захвата территории Украины Россия вынашивает планы захвата территории Латвии ,Литвы ,Эстонии .
oneoretwo 26 сентября 2018 | 10:09
...а вся планета считает плешивую москву опасной для себя...
piterjanis 26 сентября 2018 | 10:20
oneoretwo: да что планета! Вся Вселенная!
eternity88 26 сентября 2018 | 10:39
piterjanis: да ты-то уж не напрягайся. не будет Вова ни с кем воевать - с организованной регулярной армией, особенно готовой к нападению "наших соколов" (а теперь, после Грузии и Украины, все готовы) - дорого, опасно и не кем, что военно-космические танкисты , гораздые только калибрами по верблюдам палить да хлором детей поливать в Сирии доказали окончательно и бесповоротно.
omantic 26 сентября 2018 | 10:10
Послекрымская реальность окончательно изменила мир - теперь в миролюбие России уже никто на Западе не верит !
avp235 26 сентября 2018 | 10:11
Любят русские наступать на грабли.
В начале Второй Мировой войны Устраивали совместные маневры с Гитлеровской Германией, клялись во взаимной дружбе, заключали договора, а будущих союзников Англию и США считали врагами.
Теперь устраивают совместные маневры с Китаем, главным претендентом на "жизненные пространства" в России, а Европу и США (НАТО) считают врагами.
История повторяется?
old_skull 26 сентября 2018 | 10:19
Молодцы, поленья.
Приехали , постояли возле Трампа, за свой счет строят базу.
А в случае кипиша американцы помашут вам ручкой и улетят первым же рейсом...
И останется польше в наследство обоссанные города, да оттраханные бабы. И это всего лишь за какие то 2 лярда. Молодцы, нечего сказать.
Правильно сказал какой то польский политик, что " Польша превратилась в американскую шлюху"...
kottigr1 26 сентября 2018 | 10:21
old_skull: Вас подвели трудности перевода.. Наверное польский политик сказал "Россия превратилась в чекистскую шлюху"..
timber_head 26 сентября 2018 | 10:28
"Предполагаемая военная база США в Польше, по мнению Грушко, будет направлена против российских границ."
А это ничего, что это Россия прет через свои границы в сопредельные страны, а на её границы никто не покушается? И никаких "планов создания баз" не было, пока Россия вела себя пристойно и соблюдала международные законы, наоборот - американский контингент в Европе сокращался.
ghrew 26 сентября 2018 | 10:33
Это делается для обеспечения безопасности Польши.
Как и Украине-Береговая охрана США планирует передать ВМС Украины два списанных патрульных катера класса «Айленд», об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Церемония передачи катеров Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321) украинской стороне состоится 27 сентября в Балтиморе (штат Мэриленд) при участии президента Украины Петра Порошенко.
Береговая охрана США получила в 1985—1992 годах 49 патрульных катеров класса «Айленд», Drummond и Cushing были построены в 1988 году. Ранее подобные катера были переданы Грузии и Коста-Рике.
В августе посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киев хочет получить американские катера для «усиления возможностей в черноморском бассейне».
Обстановка в Азовском море осложнилась в конце марта, когда украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд».
kochar 26 сентября 2018 | 10:40
Польша это суверенное государство и её и только её дело размещать или вступать куда либо.
Лучше бы наши трусы подумали бы как обустроить страну,чтобы никто от нас не шарахался.
А лучше бы сгинули навеки.