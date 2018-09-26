Россия считает планы США по созданию военной базы в Польше опасными для Москвы

По словам замминистра иностранных дел Александра Грушко, подобный шаг означал бы переход к системе безопасности времен Холодной войны.

Предполагаемая военная база США в Польше, по мнению Грушко, будет направлена против российских границ. Об этом замминистра иностранных дел рассказал в интервью агентству РИА Новости. По его словам, Москва не питает никаких иллюзий и опасается, что подобный шаг Вашингтона приведет к враждебной пропаганде и военному планированию. Эти действия, уверен Грушко, Штаты будут называть правомерными, но на самом деле это не так, считает дипломат. Он также назвал чушью то, что Россия вынашивает агрессивные планы против Польши и балтийских стран. Кроме того, замминистра иностранных дел не исключил, что создание военной базы США разрушит договор между Москвой и НАТО, который запрещает размещение крупных боевых сил на постоянной основе. В ответ Россия может принять дополнительных военно-технические меры, добавил Грушко.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил о возможности размещения в Польше на постоянной основе бронетанковой дивизии. Это предложение было выдвинуто Варшавой вне рамок НАТО.