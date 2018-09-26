12 российских компаний включены в санкционный список Соединенных Штатов
Их деятельность, считают в Вашингтоне, вредит интересам национальной безопасности Америки. В официальном сообщении говорится, что эти компании помогали российским хакерам, а также поставляли оборудование для ВМФ и аэрокосмической отрасли страны. Несколько из этих структур входят в состав госкорпорации Ростех, где уже заверили, что санкции не отразятся на их работе.
Комментарии2
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polsan 26 сентября 2018 | 10:11
Кого волнуют толстосумы: тут бы до пенсии дожить! )
rom8883 26 сентября 2018 | 10:52
в госдуме объявлен конкурс на антисанкции.