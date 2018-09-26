Сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, могут освободить из-под стражи

Несколько минут назад стало известно о ходатайстве следственных органов. Оно поступило в Басманный суд. Девушек могут перевести под домашний арест, — причем, в его более мягкой форме, которая называется «запретом на определенные действия». Сейчас три сестры Хачатурян находятся в СИЗО.