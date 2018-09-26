Сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, могут освободить из-под стражи
Несколько минут назад стало известно о ходатайстве следственных органов. Оно поступило в Басманный суд. Девушек могут перевести под домашний арест, — причем, в его более мягкой форме, которая называется «запретом на определенные действия». Сейчас три сестры Хачатурян находятся в СИЗО.
Комментарии5
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ansh 26 сентября 2018 | 10:13
Ликвидировали ушлепка, наградить надо, а не арестовывать.
lumpen0110 26 сентября 2018 | 10:17
мне интересны основания,из-за которых убийцам меняют меру пресечения.Убийство по предварительному сговору в группе лиц.Какая разница кем был убитый...
mikluho_m 26 сентября 2018 | 10:32
lumpen0110: а вот это уже не твоё собачье дело!
НКВД само разберётся, без тебя. Там товарищи грамотные!
citizeneco 26 сентября 2018 | 10:29
Мне кажется, в их случае это было бы правильно, вся страна слышала, как родной отец издевался над ними, говорил им гадости и угрожал, учитывая то, что они были им запуганы, а соседи, родня и даже участковый, которые знали об их тяжёлой ситуации, но отказались им помочь. Поэтому они и устроили самосуд над этим без ответственным родителем, когда их терпение лопнуло, не представляя всех последствий в силу своего возраста. Вряд ли они повторяет подобное после того, как побывали в тюрьме и опасности для общества они не представляют. А другим родителям наука, чтобы они рожали и воспитывали детей ответственно, уважая их чувство собственного достоинства.
rus095 26 сентября 2018 | 10:46
Хорошо знать занесли денег следователю и судье если их освободят под домашний арест. Не удивлюсь если их вообще оправдают или признают невменяемыми. Вот бомжа укравшего хлеб за 50 рублей упакуют надолго- а этих убийц могут и отпустить. И нет разницы какой человек был их отец- убийство по предварительному сговору есть убийство.