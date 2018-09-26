Основное, второе чтение ожидает сегодня закон о повышении пенсионного возраста
Госдума будет рассматривать его на фоне многочисленных акций протеста, которые проходили все предыдущие месяцы. Недовольные законом собрались и сегодня на Охотном ряду. Они пришли туда по призыву депутатов от КПРФ. Среди пикетчиков – координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
В «Единой России» убеждены, что пенсионная реформа давно назрела. Она необходима для обеспечения нормального уровня доходов людей, которые вышли на заслуженный отдых, — говорит зампред фракции Андрей Исаев.
75% россиян негативно относятся к планам повышения пенсионного возраста. Это показал опрос, проведенный фондом «Общественное мнение».
Комментарии8
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mikhail_spb_ 26 сентября 2018 | 10:03
А что, с первого раза не смогли прочитать?
johnbmw Евгений Большаков 26 сентября 2018 | 10:09
ГосДура не только "собирается", но и Примет его - тут сомнения излишни ... там привыкли ПЛЕВАТЬ на народ ...
merelymy 26 сентября 2018 | 10:11
Как же нужен, как ждали этот закон простые рабочие люди, ночей не досыпали, встречный план перевыполняли, в зачинающий год зачинали, в продолжающий продолжали, а в завершающий и сказать страшно...
И вот свершилось.
А теперь совсем другое дело.
romantik56 26 сентября 2018 | 10:12
mikhail_spb_: "Соблюдается" некий "порядок" принятия... Но в условиях произвола --- кому он нужен?..
piterrr 26 сентября 2018 | 10:16
Если бы в России жили люди, сознательные и ответственные, а не тупая, трусливая и ленивая биомасса, то они бы сейчас минимум миллионным митингом просто обложили бы эту воровскую клоаку - путинскую госдуму рф!... И этим скотам, этим выродкам путинским депутатам выйти бы из здания было бы просто невозможно!
bagarius_goonch 26 сентября 2018 | 10:27
Нужно требовать опережающего принятия закона об эфтаназии. В связи с нищетой.
romashka__ 26 сентября 2018 | 10:30
Пенсии депутатов и всех остальных надо уравнять с пенсиями ВСЕХ граждан. Никаких привилегий!
curhatuy6 26 сентября 2018 | 10:32
Проштампуют "ЗА". Думать и чесать жирные затылки будут потом:)))