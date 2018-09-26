Основное, второе чтение ожидает сегодня закон о повышении пенсионного возраста

Госдума будет рассматривать его на фоне многочисленных акций протеста, которые проходили все предыдущие месяцы. Недовольные законом собрались и сегодня на Охотном ряду. Они пришли туда по призыву депутатов от КПРФ. Среди пикетчиков – координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

В «Единой России» убеждены, что пенсионная реформа давно назрела. Она необходима для обеспечения нормального уровня доходов людей, которые вышли на заслуженный отдых, — говорит зампред фракции Андрей Исаев.

75% россиян негативно относятся к планам повышения пенсионного возраста. Это показал опрос, проведенный фондом «Общественное мнение».