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10:00, 26 сентября 2018

Основное, второе чтение ожидает сегодня закон о повышении пенсионного возраста

Госдума будет рассматривать его на фоне многочисленных акций протеста, которые проходили все предыдущие месяцы. Недовольные законом собрались и сегодня на Охотном ряду. Они пришли туда по призыву депутатов от КПРФ. Среди пикетчиков – координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

В «Единой России» убеждены, что пенсионная реформа давно назрела. Она необходима для обеспечения нормального уровня доходов людей, которые вышли на заслуженный отдых, — говорит зампред фракции Андрей Исаев.

75% россиян негативно относятся к планам повышения пенсионного возраста. Это показал опрос, проведенный фондом «Общественное мнение».

Комментарии

8

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mikhail_spb_ 26 сентября 2018 | 10:03


А что, с первого раза не смогли прочитать?

johnbmw Евгений Большаков 26 сентября 2018 | 10:09

ГосДура не только "собирается", но и Примет его - тут сомнения излишни ... там привыкли ПЛЕВАТЬ на народ ...

merelymy 26 сентября 2018 | 10:11

Как же нужен, как ждали этот закон простые рабочие люди, ночей не досыпали, встречный план перевыполняли, в зачинающий год зачинали, в продолжающий продолжали, а в завершающий и сказать страшно...
И вот свершилось.
А теперь совсем другое дело.

romantik56 26 сентября 2018 | 10:12

mikhail_spb_: "Соблюдается" некий "порядок" принятия... Но в условиях произвола --- кому он нужен?..

piterrr 26 сентября 2018 | 10:16

Если бы в России жили люди, сознательные и ответственные, а не тупая, трусливая и ленивая биомасса, то они бы сейчас минимум миллионным митингом просто обложили бы эту воровскую клоаку - путинскую госдуму рф!... И этим скотам, этим выродкам путинским депутатам выйти бы из здания было бы просто невозможно!

bagarius_goonch 26 сентября 2018 | 10:27

Нужно требовать опережающего принятия закона об эфтаназии. В связи с нищетой.

romashka__ 26 сентября 2018 | 10:30

Пенсии депутатов и всех остальных надо уравнять с пенсиями ВСЕХ граждан. Никаких привилегий!

(комментарий скрыт)

curhatuy6 26 сентября 2018 | 10:32

Проштампуют "ЗА". Думать и чесать жирные затылки будут потом:)))

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