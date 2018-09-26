Около Госдумы собралось около 500 человек на стихийную акцию протеста против принятия закона о пенсионной реформе
Около здания Госдумы РФ собралось около 500 человек с одиночными пикетами против принятия закона о пенсионной реформе, которое должно состояться сегодня во втором чтении. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор движения «Левый Фронт» Сергей Удальцов.
«В настоящее время у здания Госдумы проходит стихийная акция протеста в формате встречи с депутатами против пенсионной реформы. Прямо у центрального входа собралось около 500 человек, люди продолжают подходить», — рассказал он.
В мероприятии принимают участие представители левых сил, КПРФ, «Левого фронта», представители «Яблока», рабочих профсоюзов, также много журналистов.
«Люди проводят серию одиночных пикетов. Я стою с плакатом «Пенсионная реформа правительства — это геноцид!». Некоторые держат портреты членов правительства, Медведева, Путина, депутатов «Единой России» с подписями – «враг народа». Люди очень возмущены, требуют от оппозиционных депутатов сегодня покинуть зал заседания, не участвовать в этом фарсе», — сказал С.Удальцов.
По словам политика, на месте много полиции, но пока никого не задерживали.
Комментарии10
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luger_max_otto 26 сентября 2018 | 09:49
Пятьсот людей и несколько депутатов, ага...
johnbmw Евгений Большаков 26 сентября 2018 | 09:52
ГосДура не только "собирается", но и Примет - тут сомнения излишни ... они привыкли ПЛЕВАТЬ на народ ...
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protoukrop 26 сентября 2018 | 09:51
За всю страну вышли 500 человек. Хотя уверен хватило бы и 50 тыс. чтобы краб попятился назад.
johnbmw Евгений Большаков 26 сентября 2018 | 09:53
protoukrop: рабочий день Однако ... Хотя - нет уверенности, что в выходные было бы на пару порядков больше ... к сожалению :-((
polsan 26 сентября 2018 | 10:03
protoukrop: ага )) отступать некуда, за нами Москва! )
В ГД даже оппозиционные, типа депутаты живут очень даже хорошо. Зачем им лишние проблемы?! Нарда в большой стране много: пошумят и успокоятся. Так было всегда! (
democ 26 сентября 2018 | 09:53
Рабы смирились.
ankir 26 сентября 2018 | 10:36
democ: надо было и Вам выйти было бы около 501
sam2018 26 сентября 2018 | 09:56
А где навальнята ?
Плачут по своему кумиру ?
vasya_von_smetankin 26 сентября 2018 | 09:56
Отвлекаются от Любви к Родине на какие-то там "пенсии".
Бездуховные люди.