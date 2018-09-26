Около Госдумы собралось около 500 человек на стихийную акцию протеста против принятия закона о пенсионной реформе

Около здания Госдумы РФ собралось около 500 человек с одиночными пикетами против принятия закона о пенсионной реформе, которое должно состояться сегодня во втором чтении. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор движения «Левый Фронт» Сергей Удальцов.

«В настоящее время у здания Госдумы проходит стихийная акция протеста в формате встречи с депутатами против пенсионной реформы. Прямо у центрального входа собралось около 500 человек, люди продолжают подходить», — рассказал он.

В мероприятии принимают участие представители левых сил, КПРФ, «Левого фронта», представители «Яблока», рабочих профсоюзов, также много журналистов.

«Люди проводят серию одиночных пикетов. Я стою с плакатом «Пенсионная реформа правительства — это геноцид!». Некоторые держат портреты членов правительства, Медведева, Путина, депутатов «Единой России» с подписями – «враг народа». Люди очень возмущены, требуют от оппозиционных депутатов сегодня покинуть зал заседания, не участвовать в этом фарсе», — сказал С.Удальцов.

По словам политика, на месте много полиции, но пока никого не задерживали.