Федерация легкой атлетики России подала иск в Международный спортивный арбитраж
Его цель – восстановление членства в Международной федерации. Об этом пишет сегодня британская газета Тhe Тimes. Из-за проблем с допингом уже почти три года российские легкоатлеты не могут принимать участия в международных соревнованиях. Исключение делается только для тех, кто готов выступать в нейтральном статусе.
Комментарии1
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yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 10:40
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