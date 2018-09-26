Федерация легкой атлетики России подала иск в Международный спортивный арбитраж

Его цель – восстановление членства в Международной федерации. Об этом пишет сегодня британская газета Тhe Тimes. Из-за проблем с допингом уже почти три года российские легкоатлеты не могут принимать участия в международных соревнованиях. Исключение делается только для тех, кто готов выступать в нейтральном статусе.