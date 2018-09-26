В  Туркмении будет прекращено бесплатное обеспечение граждан рядом товаров и услуг

С нового года жителям страны придется платить за электроэнергию, бытовой газ, питьевую воду и столовую соль. При этом власти обещают, что цены будут льготными. Бесплатно туркмены всё это получали по решению первого президента страны Сапармурата Ниязова с начала 90-х годов. Об этом сообщает агентство Интерфакс.