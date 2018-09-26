В Туркмении будет прекращено бесплатное обеспечение граждан рядом товаров и услуг
С нового года жителям страны придется платить за электроэнергию, бытовой газ, питьевую воду и столовую соль. При этом власти обещают, что цены будут льготными. Бесплатно туркмены всё это получали по решению первого президента страны Сапармурата Ниязова с начала 90-х годов. Об этом сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии6
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jblack2 26 сентября 2018 | 09:57
Туркмения богатая сырьевая страна с высоким для этого региона уровнем жизни. Граждане этой страны не ездят к нам в массовом порядке на работу, т.к. и дома не плохо зарабатывают и вполне могут платить за себя.
polsan 26 сентября 2018 | 10:09
jblack2: Кто Вам такое простите сказал, что они там зарабатывают да ещё и неплохо! )) Вы посмотрите в сети сколько там они сами пишут про то, что работы мало и зарабатывают они там мало!
yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 10:41
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polsan 26 сентября 2018 | 09:58
Вряд ли эта новость кого-то в РФ заинтересует: кому легче, если рядом кому-то ещё хуже?
vedma2017 26 сентября 2018 | 10:09
polsan:
Еще хуже никому не будет. У них нет путина и его банды . Только представьте - в Туркмении -вообще- не платили за основные услуги жкх. А у меня, к примеру, в путинской России оплата жкх собственной стандартной квартиры - больше 7 тысяч в месяц при пенсии 7,900.
vedma2017 26 сентября 2018 | 10:06
Новый перзидент обзавидовался, глядя на путина ?