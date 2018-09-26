Всеобщую аттестацию имамов решено провести в Киргизии
Власти недовольны низким уровнем образования большинства мусульманских священнослужителей. Одна из проверок показала, что до 90% не заканчивали светских вузов, — сообщает Интерфакс. По законам Киргизии, имамы должны иметь как светское, так и религиозное образование. «Нужно быть грамотными, чтобы противостоять радикализму», — подчеркнули сегодня в госкомитете по делам религии.
Комментарии3
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democ 26 сентября 2018 | 09:55
А оно нужно им, это образование? Самое главное, чтобы чётки умели перебирать.
oleg_kievlyanin 26 сентября 2018 | 10:18
Тут главное обрезание, а не образование.
yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 10:41
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