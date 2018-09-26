Всеобщую аттестацию имамов решено провести в Киргизии

Власти недовольны низким уровнем образования большинства мусульманских священнослужителей. Одна из проверок показала, что до 90% не заканчивали светских вузов, — сообщает Интерфакс. По законам Киргизии, имамы должны иметь как светское, так и религиозное образование. «Нужно быть грамотными, чтобы противостоять радикализму», — подчеркнули сегодня в госкомитете по делам религии.