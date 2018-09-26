МВД, по неофициальным данным, формирует базу данных о «неблагонадежных россиянах»

Туда заносят имена, в частности, тех, кто выходит на оппозиционные митинги.

За последнее участников различных акций массово ставят на профилактический учет, вызывают их на беседы или приходят к ним домой в любое время. Об этом «Независимой газете» рассказали несколько юристов. По словам одного из них, Сергея Савченко, в базе данных МВД уже могут находиться десятки тысяч активистов. При этом, как отмечает эксперт, они могут даже не знать, что находятся на учете в полиции: им просто не дают официальных документов.

В свою очередь адвокат Владимир Старинский рассказал изданию, что получить доступ к базе данных почти невозможно, а кроме того, неизвестно, какие сведения собираются в отношении участников митингов. Еще ряд юристов полагает, что выявлять «неблагонадежных оппозиционеров» требует вышестоящее руководство. Из-за этого, по их мнению, такие списки должны постоянно расти. В большинстве своем в них, по словам экспертов, попадают сторонники Алексея Навального.

В МВД России на сегодняшнюю публикацию в «Независимой газете» пока не отреагировали.