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09:30, 26 сентября 2018

МВД, по неофициальным данным, формирует базу данных о «неблагонадежных россиянах»

Туда заносят имена, в частности, тех, кто выходит на оппозиционные митинги.

За последнее участников различных акций массово ставят на профилактический учет, вызывают их на беседы или приходят к ним домой в любое время. Об этом «Независимой газете» рассказали несколько юристов. По словам одного из них, Сергея Савченко, в базе данных МВД уже могут находиться десятки тысяч активистов. При этом, как отмечает эксперт, они могут даже не знать, что находятся на учете в полиции: им просто не дают официальных документов.

В свою очередь адвокат Владимир Старинский рассказал изданию, что получить доступ к базе данных почти невозможно, а кроме того, неизвестно, какие сведения собираются в отношении участников митингов. Еще ряд юристов полагает, что выявлять «неблагонадежных оппозиционеров» требует вышестоящее руководство. Из-за этого, по их мнению, такие списки должны постоянно расти. В большинстве своем в них, по словам экспертов, попадают сторонники Алексея Навального.

В МВД России на сегодняшнюю публикацию в «Независимой газете» пока не отреагировали.

Комментарии

27

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traxau_okurka 26 сентября 2018 | 09:34

То есть в высокодуховной и высокоморальной путинской России неблагонадежными считаются те, кто против воров?

edyunia 26 сентября 2018 | 09:43

traxau_okurka: \\в высокодуховной и высокоморальной путинской России\\
В ней скрепославной, в ней, в этой стране даже "либеральные" радиостанции помогают местному МВД в сборе данных на неблагонадёжных граждан.

(комментарий скрыт)

romashka__ 26 сентября 2018 | 09:55

Пусть начнут с Путина и Золотава.

mikluho_m 26 сентября 2018 | 10:46

edyunia: если граждане идиоты и выкладывают в сеть личные данные, а так же не знают что такое впн/прокси - то так этим гражданам и надо.
Кретинов надо держать в страхе, потому, что учить их бесполезно.

merelymy 26 сентября 2018 | 09:47

А ты записался добровольцем?

kompricikos 26 сентября 2018 | 10:10

ОТ ДОБОВОЛЬНЫХ ПОМОЩНИКОВ НЕ БУДЕТ ОТБОЯ А ОБЕЩАЛИ ЕЩЕ И ПЛАТИТЬ ....merelymy:

merelymy 26 сентября 2018 | 10:16

kompricikos: А ты записался в неблагонадежные?
Предварительная запись производится в центре ГУМа у фонтана, с собой брать теплое белье и граненый стакан, остальное по усмотрению.

galina6837 26 сентября 2018 | 10:18

traxau_okurka:
По старому немецкому сценарию ...
Характер нордический, предан врагам Рейха...))

(комментарий скрыт)

mikhail_spb_ 26 сентября 2018 | 09:38


А концлагеря кремлежулики ещё не начали строить?

tvitov66 26 сентября 2018 | 09:51

mikhail_spb_: зачем им на это еще деньги тратить? - они планомерно превратят всю территорию сверхдержавы в концлагерь ... причем в платный концлагерь - платный для нас, а оплата им

sergei2013 26 сентября 2018 | 09:46

Это как раз про отсутствие внятной политики США по принуждению репрессивных режимов к соблюдению прав человека. Не будет Госдеп делать соответствующих заявлений, будут гнобить оппозицию. Так что раз Венедиктов превратил Эхо Москвы в Voice of America -Russia, пусть он им на встрече с американскими послами про это скажет.

merelymy 26 сентября 2018 | 10:23

sergei2013: Крыса, первым номером пойдешь. Не зря крысами всегда называли тех, кто ворует у своих.
Ну а ты у них шестерняк.

edward_sakash 26 сентября 2018 | 09:50

Тоже мне "секрет Полишинеля"! Спецслужбы всегда следили за противниками режима. МВД - не исключение.

jblack2 26 сентября 2018 | 09:51

...Могут формировать базу, в какую кого-то могут вносить, но этим кому-то могут не сообщать...
Шикарная журналистика!
Человек может выйти на улицу и ему может на голову с крыши упасть кирпич - это из той же серии...

edyunia 26 сентября 2018 | 09:56

jblack2: \\могут не сообщать...\\
Не "могут", а "будут" сообщать по требованию, как в давешнем случае с ВК.

nigilist1977 26 сентября 2018 | 09:54

Этим режим всё туже затягивает у себя на шее петлю.

galina6837 26 сентября 2018 | 10:15

nigilist1977:
очень уж в Гаагу неохота...Поэтому хотят знать всех, кто их готов туда доставить.
А это весь российский народ почти.
Нормальная такая база будет - все паспортные столы в УФМС ))

buridan 26 сентября 2018 | 10:02

Симбиоз бесов и балбесов.

bagarius_goonch 26 сентября 2018 | 10:02

Активисты думают о себе,что они созданы, чтобы дразнить тигра, называя дергание его за усы политической деятельностью. И потом удивляются, что их принимают на учёт в психдиспансерах. А на выборах Голиафа побеждает никак не Яблоко.

mikluho_m 26 сентября 2018 | 10:49

bagarius_goonch: какие выборы? У тебя в штанах больше выбора, чем в пукинской Срашке!

banderlog13 26 сентября 2018 | 10:03

Самые неблагонадежные россияне-это Вовик и его свора!

galina6837 26 сентября 2018 | 10:11

Вот он какой, адекватный ответ на санкции...)
Весь мир собирает базу на российскую верхушку, а верхушка собирает на россиян..
Коллекционеры, ля.

piter_ug 26 сентября 2018 | 10:12

Надо называть вещи своими именами - неПЖиВонадежными.

oneoretwo 26 сентября 2018 | 10:19

...вертухайство на генном уровне...

piterjanis 26 сентября 2018 | 10:30

Зачем уподобляться протоукрам с их "Миротворцем"?

buzukin1905 26 сентября 2018 | 10:36

Эге, мля! Вот вы и попались, однопопые и рукопожатные :) ПЦ! Под гласный надзор полиции и ссылке в Кемску волость - это где-то в солнечной Якутии, равняется семи Франциям. Вот там и развернете строительство царства свободы. А царя Мишку выпишете из Гейропы, вице-канцлера Леню с руками по локоть в крови - из Израиля. А шо - вполне, вполне! Существуют же всякие Люксембурги, Монаки и Андорры на ровном месте? А там алмазы, золото и хитрый пушной зверь ПЦ - приходит в гости регулярно :)

galina6837 26 сентября 2018 | 10:51

buzukin1905:
Пиночет, Аугусто
В августе 2000 года Верховный суд Чили лишил Пиночета сенаторской неприкосновенности, после чего против него было возбуждено судебное преследование по более чем 100 эпизодам, связанным с убийствами, а также похищениями и пытками людей
14 сентября Верховный суд Чили вновь лишил его неприкосновенности от уголовного преследования, которым он пользовался как бывший глава государства.
23 ноября он был обвинён в коррупции, а на следующий день — в причастности к похищениям и убийствам в ходе операции «Коломбо».
30 октября 2006 года обвинён также в 36 случаях похищения людей, 23 случаях применения пыток и одном убийстве на Вилле Гримальди.
Также обвинялся в наркоторговле, незаконной торговле оружием и уклонении от уплаты налогов[11].

А ведь тоже когда-то отправлял сограждан в чилийскую "солнечную Якутию"...

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