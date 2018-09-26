Чечня может получить в свой состав часть территории Ингушетии

Главы двух регионов, как ожидается, обсудят этот вопрос сегодня на личной встрече в Магасе, — сообщает сайт «МБХ Медиа». Накануне в Сунженском районе, земли которого могут отойти соседней республике, прошла акция протеста с участием сотен местных жителей. Несколько человек были задержаны.

Территориальный спор не урегулирован с 90-х годов, когда на месте Чечено-Ингушской автономной республики появились два субъекта Федерации.