Чечня может получить в свой состав часть территории Ингушетии
Главы двух регионов, как ожидается, обсудят этот вопрос сегодня на личной встрече в Магасе, — сообщает сайт «МБХ Медиа». Накануне в Сунженском районе, земли которого могут отойти соседней республике, прошла акция протеста с участием сотен местных жителей. Несколько человек были задержаны.
Территориальный спор не урегулирован с 90-х годов, когда на месте Чечено-Ингушской автономной республики появились два субъекта Федерации.
Комментарии16
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edyunia 26 сентября 2018 | 09:37
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valian0822 26 сентября 2018 | 09:34
Референдум, срочно
vikwlad 26 сентября 2018 | 10:35
В случае смены власти в России на более вменяемую, кадыровская Чечня непременно отделится от России. Поэтому Кадыров сейчас старается как можно больше захватить земли у соседей.
vikwlad 26 сентября 2018 | 10:41
vikwlad: Если у него удастся отгрызть кусок у Ингушетии, то следующий кусок он попытается отгрызть у Дагестана, чтобы был выход к Каспийскому морю.
vasya_von_smetankin 26 сентября 2018 | 09:36
Сунженский район плывёт в родную гавань!
Дружба Народов в кремлёвской России имени Владимира Владимировича разгорается с новой силой.
seryj_wolk 26 сентября 2018 | 09:44
vasya_von_smetankin: Под мудрым руководством Путина на территории пока еще рфии образовалось исторически разложившееся общество - рфский народ. И чем дальше тем больше продукты разложерия будут любить (или бить) друг друга.
echo2011 26 сентября 2018 | 09:44
Это не Карабах ,тут всё решается просто...Как бы вся Россия не стала Чечней...
junona 26 сентября 2018 | 09:45
А крепостных передают вместе с землёй
oleg_kievlyanin 26 сентября 2018 | 09:45
Перефразируя Коко Шанель можно сказать, что у каждого кадырова должен быть свой маленький Крым.
vladimirgornitsky 26 сентября 2018 | 10:04
Во как. Правитель своим вассалам за верность жалует земли с крепостными...
Хотя чего не сделаешь, чтобы ублажить вассала, которого правитель явно опасается.
Ясно, что это приведет к столкновениям на Кавказе, к беспорядкам и гибели людей. Но люди для них мусор, лишь бы человек, убивший перваого русского в 16 лет, дбыл оволен и на словах клялся бы в верности человеку, без которого нет России. А что он творит у себя (да и в Москве), неважно.
vinnidi 26 сентября 2018 | 10:10
vladimirgornitsky: +100500
kp6ic 26 сентября 2018 | 10:05
как суверенные страны территорию делят. во дают. занятно, что кадыров опять получает свое. опять прогнулись под него. не думаю, что в ингушетии довольны этим.
ly4_sveta 26 сентября 2018 | 10:05
Как Путин скажет - так и будет! А забирает, по
его понятиям, все и всегда сильнейший.
timwlad91 26 сентября 2018 | 10:17
Чечня может получить в свой состав часть территории Ингушетии.Территориальный спор не урегулирован с 90-х годов, когда на месте Чечено-Ингушской автономной республики появились два субъекта Федерации.
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Достаточно говорили и советские историки что на штыках ни одна власть усидеть не сможет.
Так что всё возвращается к границам сложенные при российской империи .
Так надо перестать пропагандировать профанацию о сохранении украинской израильской и палестинской государственности без нахождения этих территорий в составе экономических политических социальных империй образованных на основе единства закона для всех способных тем самым создать бюджет.
Не зачем нацистов плодить под лозунгом мультикультуризма от которого десять лет назад с проклятиями отказались и руководство западных стран.
Культурная фундаментальная социальная экономическая политическая образовательная система отношений во всех отраслях и в обществе в Европе это Христианство.
kochar 26 сентября 2018 | 10:37
Просто так ингуши его не отдадут.
А это кровь.
Это вам не украинцы,которые проспали Крым.Здесь всё по законам предков.
Негодяи.
benin_papa__ 26 сентября 2018 | 10:45
Нет, решительно мне милее старое советское название - СССР.
Безмозглая мимикрия недостроителей коммунизма под Российскую империю привела к форменному идиотизму.
Начиная с триколора Временного правительства и "РОА" и дурацкой "георгиевской" ленточки, неотъемлемой части совдеповского нагрудного знака "Гвардия". Хотя всю Вторую мировую войну св. Георгий Победоносец провел на знамени 29-й (1-й русской) дивизии Ваффен СС "РОНА". И в РККА и НКВД ни в каком виде не служил.
Теперь того смешнее.
В якобы России иноверцы делят между собой территорию русской Терской области.
А якобы самодержец робко поглядывает из-за кремлёвских зубцов на этот бред собачий.