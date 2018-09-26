Гражданин Таджикистана осужден в России за вербовку жителей Дальнего Востока
Он склонял их к участию в деятельности террористической группировки Исламское государство. Военный суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы. Свою вину осужденный признал частично, — сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии1
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yulya_cikina_ 26 сентября 2018 | 09:10
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