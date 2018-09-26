Мосгорсуд рассмотрит законность приговора в отношении криминальных авторитетов Захария Калашова и Андрея Кочуйкова
Они осуждены за крупное вымогательство.
«Вор в законе» Калашов, известный как Шакро Молодой и его ближайший помощник Кочуйков, по кличке Итальянец признаны виновными в вымогательстве 8 миллионов рублей у владелицы ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве. В марте Никулинский суд приговорил их почти к 10 и 9 годам колонии строгого режима, соответственно. Еще 11 их подельников также получили длительные сроки.
Напомню, коммерческий спор возник между хозяйкой ресторана и дизайнером, которая помогала делать ремонт в заведении. Последняя требовала денег и привлекла к решению проблемы своих знакомых. В результате в декабре 2015 года произошла перестрелка, жертвами которой стали два человека. По данному фату было возбуждено несколько уголовных дел.
С этим событием связан и еще один громкий процесс. Высокопоставленные сотрудники столичного управления Следственного комитета — Михаил Максименко, Денис Никандров и Александр Ламонов — получили от 5 до 13 лет колонии строгого режима по обвинению в получении взятки за освобождение из СИЗО Итальянца и смягчение ему обвинения.
После показаний Никандрова этим летом также был задержан бывший руководитель столичного главка СК Александр Дрыманов. Накануне Мосгорсуд признал законным продление его ареста до середины декабря.
Комментарии3
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ajsenev 26 сентября 2018 | 09:10
Наш самый справедливый и самый гуманный суд в мире непременно проявит снисходительность к этим невинно осужденным заблудшим овечкам.
oneoretwo 26 сентября 2018 | 09:15
...мосгорссут во главе с бабкой игоравой отрабатывает ранее полученное от тех же...